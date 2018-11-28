ErdoÄŸan ve TrumpÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sÄ±rasÄ±nda Buenos Aires'te yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump telefonda görüÅŸtü.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, Türkiye-ABD arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini her alanda daha da geliÅŸtirme konusundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit eden ErdoÄŸan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sÄ±rasÄ±nda Buenos Aires'te yüz yüze görüÅŸme konusunda mutabÄ±k kaldÄ±.

GörüÅŸmede ayrÄ±ca gündemdeki ikili konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim de ele alÄ±ndÄ±. ErdoÄŸan, Putin ile Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko ile gün içerisinde yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesi hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu. (AA)

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