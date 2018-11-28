Yunanistan'da emekÃ§iler greve gitti, hayat durdu

Yunanistan'da 24 saatlik grevde trafik durma noktasÄ±na geldi, tren ve deniz seferleri iptal edildi.

Yunanistan’da Mücadeleci Ä°ÅŸçiler Cephesi (PAME) ile bir araya gelen sendikalar, federasyonlar ve bölgesel sendika merkezleri, 24 saatlik greve gitti, trafik durma noktasÄ±na geldi, tren ve deniz seferleri iptal edildi.

Yunanistan'da maaÅŸ artÄ±ÅŸÄ± ve toplu sözleÅŸmeler talebiyle gidilen bir günlük genel grev nedeniyle baÅŸta baÅŸkent Atina'da trafik durma noktasÄ±na geldi.

Grev nedeniyle Atina'da toplu taÅŸÄ±ma yapan tüm troleybüs, metro ve tren seferleri durduruldu, otobüsler belirli saatlerde hizmet verdi. Trafik sabah saatlerinde neredeyse durma noktasÄ±na geldi.

Demir yolu ve liman iÅŸçilerinin 24 saatlik greve gitme kararÄ± nedeniyle ülkede tren ve özellikle adalar ile ana karayÄ± baÄŸlayan deniz seferleri de iptal edildi.

Öte yandan, dün gazetecilerin bir günlük grevi nedeniyle televizyonlarda haber bültenleri yayÄ±nlanmazken bugün gazeteler çÄ±kmadÄ±. (AA)

Yunanistanâ€™da iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler genel greve Ã§Ä±kÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 KasÄ±m 2018 16:35

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