Yunanistanâ€™da iÅŸÃ§i ve emekÃ§iler genel greve Ã§Ä±kÄ±yor

Yunanistanâ€™da â€˜grevdeyiz, mÃ¼cadeledeyiz, hakkÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yoruzâ€™ sloganÄ±yla genel greve gidiliyor.

Yunanistan’da Mücadeleci Ä°ÅŸçiler Cephesi (PAME) ile bir araya gelen sendikalar, federasyonlar ve bölgesel sendika merkezleri, 28 KasÄ±m'da 24 saatlik greve gidecek.

Yunanistan’da kemer sÄ±kma politikalarÄ±nÄ± ve hükümetin ekonomi programÄ±nÄ± protesto eden sendikalar “grevdeyiz, mücadeledeyiz - hakkÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yoruz” sloganÄ±yla greve çÄ±kÄ±yor. Sendikalar, hükümetten vergi politikasÄ±nÄ± durdurmasÄ±nÄ±, 751 avro asgari ücreti kabul etmesini, toplu sözleÅŸmelere saygÄ± duymasÄ±nÄ±, herkese iÅŸ hakkÄ± tanÄ±masÄ±nÄ±, sosyal güvenlik sistemini geliÅŸtirmesini ve emekli maaÅŸlarÄ±na dokunmamasÄ±nÄ± talep ediyor.

Yunan Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (GSEE), Atina metrosu, elektrikli demiryolu (ISAP) ve tramvay hatlarÄ± iÅŸçileri, nakliye iÅŸçileri greve çÄ±kacak. OASA otobüslerinin iÅŸçileri iÅŸ durdurmalarÄ±nÄ± 9:00 - 21:00 saatleri arasÄ±nda yapacak. Elektrikli otobüslerse 24 saat boyunca çalÄ±ÅŸmayacak. PNO denizciler sendikasÄ± da genel grev kapsamÄ±nda tüm yolcu vapurlarÄ±nÄ± demirleyecek.

Ä°ÅŸçi sendikalarÄ±nÄ±n yarÄ±nki 24 saatlik genel grev nedeniyle gazeteciler, ülkenin en büyük gazeteci sendikasÄ± ESIEA'nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla greve çÄ±ktÄ±. Yunanistan'da 24 saat boyunca televizyon ve radyolarda haber bültenleri yayÄ±nlanmayacak, yarÄ±n gazeteler yayÄ±nlanmayacak. (Atina/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 12:49

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