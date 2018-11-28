SayacÄ±lar grevi bitirdi: BirlikteliÄŸimiz devam edecek

Adanaâ€™da sayacÄ±larÄ±n fiili grevi bazÄ± firmalarÄ±n zam talebini kabul etmesi Ã¼zerine sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. Zam yapmayan firmalarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÃ¼rÃ¼yor.

Volkan PEKAL

Adana

Adana’da zam talebiyle iÅŸ bÄ±rakan sayacÄ±lar bazÄ± firmalarÄ±n zamlarÄ± vermesi üzerine fiili grevi sonlandÄ±rdÄ±. Dernek zam vermeyen firmalarla görüÅŸmelerini sürdürecek. SayacÄ±lar sadece eylem sÄ±rasÄ±nda deÄŸil sonrasÄ±nda da haklarÄ±nÄ± aramak için bir arada hareket etmeye devam edeceklerini bildirdi.

AyakkabÄ± Ä°malatÄ± ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mustafa Özay, yüzde 30 civarÄ±nda zam veren firmalar olduÄŸunu belirterek henüz zam almayanlar için görüÅŸmelere devam edeceklerini ifade etti. Orta ölçekli sanayi sitesine taÅŸÄ±nan firmalarda ücretli olarak çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin de iÅŸ bÄ±rakmasÄ± sonucu zam aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Özay, dernek olarak haklarÄ± için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

GörüÅŸtüÄŸümüz sayacÄ±lar da dernek çatÄ±sÄ± altÄ±nda saÄŸladÄ±klarÄ± birliÄŸin zam alÄ±nmasÄ±ndan sonra da süreceÄŸini söyledi. 7 yaÅŸÄ±nda mesleÄŸe baÅŸlayan 42 yaÅŸÄ±ndaki Murat Dilekçi isimli sayacÄ±, çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi için derneklerine sahip çÄ±kacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. GeçmiÅŸte daha rahat olduklarÄ±nÄ± söyleyen Dilekçi, “Sabah 8’de iÅŸe gel. AkÅŸam 11’e kadar makine baÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸ. Bu dünyanÄ±n baÅŸka neresinde var? SayacÄ± meslektaÅŸlarÄ±ma sesleniyorum. Bir araya gelelim. Bir aÄŸacÄ±n dalÄ±nÄ± kÄ±rarsÄ±nÄ±z ama 40 dal bir araya gelirse kimse kÄ±ramaz” dedi. SaÄŸlÄ±klÄ± koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmak ve yaÅŸamak istedikleri için eyleme baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Mehmet Onur “Ä°ÅžKUR’dan sigorta yapÄ±yorlar ama primimiz yatmÄ±yor. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan çalÄ±yorlar, emeÄŸinizden çalÄ±yorlar, mesaimizden çalÄ±yorlar” dedi. Murat isimli sayacÄ± da “Olan bize oluyor. Hepimiz biriz. Zamlar dernek denetiminde olacak” dedi.

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