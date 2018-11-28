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ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump Oval Ofis'te | FotoÄŸraf: Beyaz Saray (Kamu MalÄ±)
ABD BaÅŸkanÄ± Trump: Belki Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmem
28 KasÄ±m 2018 07:37
Trump, Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim nedeniyle, Putin ile yapÄ±lmasÄ± planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal edebileceÄŸini sÃ¶yledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim nedeniyle, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile yapÄ±lmasÄ± planlanan görüÅŸmeyi iptal edebileceÄŸini söyledi.
Washington Post'a konuÅŸan ABD BaÅŸkanÄ±, Rusya ve Ukrayna arasÄ±nda Azak Denizi’nde yaÅŸanan gerilimle ilgili "tam bir rapor" beklediÄŸini söyledi.
Ä°ki liderin Cuma günü Buenos Aires'te yapÄ±lacak G20 zirvesinde görüÅŸmesi planlanÄ±yordu.
Trump "Belki Putin ile görüÅŸmem. Belki görüÅŸme bile olmayacak. Bu saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± sevmiyorum. Bu saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ± hiç istemiyorum" dedi.
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