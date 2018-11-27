BilirkiÅŸi raporu: Ã‡ekerek IrmaÄŸÄ±'nÄ±n suyu azalÄ±yor

Ã‡ekerek IrmaÄŸÄ± Ã¼zerinde yapÄ±mÄ± sÃ¼ren HES'lere karÅŸÄ± bilirkiÅŸi raporu ilerde yaÅŸanacak su sorununa dikkat Ã§ekti.

Özer AKDEMÄ°R

Çekerek IrmaÄŸÄ± üzerinde yapÄ±mÄ± süren HES'lere karÅŸÄ± açÄ±lan davada bölgede yapÄ±lan bilirkiÅŸi keÅŸfi raporu belli oldu. ÇED dosyasÄ±ndaki birçok eksikliÄŸe dikkat çekilen bilirkiÅŸi raporunda, HES'lerin yaratacaÄŸÄ± çevresel, kültürel ve sosyal sorunlarÄ±n altÄ± çizildi.

ÇEKEREK IRMAÄžININ SUYU AZALIYOR

Tokat'Ä±n Zile ilçesi ve Yozgat'Ä±n Çekerek ilçesi sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kalan Çekerek ÇayÄ± üzerinde Reis Enerji A.Åž tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan HES projesine verilen ÇED olumlu kararÄ±na karÅŸÄ± KamÄ±ÅŸçÄ±k ve KÄ±rkdilim köy muhtarlÄ±klarÄ± dava açmÄ±ÅŸtÄ±. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'na karÅŸÄ± açÄ±lan davada yapÄ±lan bilirkiÅŸi keÅŸfinin raporu belli oldu. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öÄŸretim üyelerinden oluÅŸan bilirkiÅŸi heyeti 12 Mart 2018 tarihinde gerçekleÅŸtirilen bilirkiÅŸi incelemesi sonrasÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporda HES projesinin ÇED raporundaki ÅŸu eksikliklere dikkat çekti:

* Çekerek nehri debisi azalmaktadÄ±r.

* Ä°lerleyen yÄ±llarda debilerin diÄŸer tüm ÅŸartlarÄ±n (yaÄŸÄ±ÅŸ, buharlaÅŸma, sÄ±caklÄ±k vb) aynÄ± kalmasÄ± durumunda daha da düÅŸmesi büyük olasÄ±lÄ±ktÄ±r.

* Projenin ekonomik ömrü boyunca, 25-50 yÄ±l sonrasÄ±nÄ± içeren iyimser-kötümser tahminlere göre çevresel etkilerinin deÄŸerlendirilmesinin yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekir. ÇED raporunda bu deÄŸerlendirmeler yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°NÅžAATTA ÇIKAN ARKEOLOJÄ°K BULUNTULAR

BilirkiÅŸiler 39 sayfalÄ±k raporun sonuç kÄ±smÄ±nda da HES'lerle ilgili ÅŸu görüÅŸlere yer verdi:

* ÇED raporunda sadece baÅŸlÄ±k olarak belirtilen ve hiç ele alÄ±nmamÄ±ÅŸ konular var.

* Özellikle inÅŸaat sÄ±rasÄ±nda ortaya çÄ±kan arkeolojik buluntularla ilgili Bölge Koruma Kurulundan gerekli uygunluk yazÄ±larÄ± alÄ±nmalÄ±dÄ±r.

* Ekolojik köprülerin tasarÄ±mlarÄ± ve yerleri ÇED raporuna eklenmelidir.

* Su kullanÄ±m hakkÄ± raporunda tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k için ayrÄ±lan miktar mevcut durum üzerinden kurgulanmÄ±ÅŸtÄ±r. TarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k temelli olarak su talebinin artmasÄ± durumunda veya oluÅŸacak kuraklÄ±ÄŸÄ±n ekosistem üzerinde etkilerin azaltmak için ne gibi yönetim planlarÄ± hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ÇED raporunda yer almalÄ±dÄ±r.

HES'LER TARIM VE HAYVANCILIK Ä°ÇÄ°N UZUN VADEDE SORUN OLABÄ°LÄ°R

* Havza içindeki su miktarÄ±nÄ±n yÄ±llara göre düÅŸüyor oluÅŸu suya ihtiyaç duyacak HES; tarÄ±m üreticileri ve hayvancÄ±lÄ±k için uzun vadede bir sorun yaratma potansiyeli taÅŸÄ±maktadÄ±r.

* Bölgede birden fazla enerji santrali kuruluyor olmasÄ± su miktarÄ±nÄ±n Çekerek ÇayÄ± HavzasÄ±nda bulunan bütün paydaÅŸlar için topluca deÄŸerlendirilmesi gereken bir sorundur.

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