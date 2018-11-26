ODTÃœâ€™de kaza: 1 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti

ODTÃœ'de kamyonet kapÄ±sÄ±nÄ±n Ã§arpmasÄ± sonucu Ä°rem KÃ¼tÃ¼k adlÄ± Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

ODTÜ'de kamyonet kapÄ±sÄ±nÄ±n çarpmasÄ± sonucu Ä°rem Kütük adlÄ± kadÄ±n öÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti. ODTÜ'nün 100. yÄ±l semti tarafÄ±nda bulunan A4 KapÄ±sÄ±ndan yurtlar bölgesine giden yokuÅŸta yaÅŸanan olay, görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre kampüse A4 kapÄ±sÄ±ndan giriÅŸ yapan bir kamyonetin arka kapaÄŸÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± sonucu meydana geldi. ODTÜ öÄŸrencilerinin genellikle yaya olarak geçtiÄŸi A4 kapÄ±sÄ±nda gerçekleÅŸen kaza esnasÄ±nda, Kütük, kaldÄ±rÄ±mda yürüyordu. Ambulans ile hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Kütük, hayatÄ±nÄ± kaybetti. Olayla ilgili bilgi almak için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ODTÜ Ä°ç Hizmetleri MüdürlüÄŸü ise bilgi veremeyeceklerini belirterek sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. Öte yandan kamyonetin nereye ait olduÄŸu öÄŸrenilemezken, yetkililerden bu konuda bir açÄ±klama gelmedi.

ODTÜ PSÄ°KOLOJÄ° BÖLÜMÜ: ‘ACIMIZ ÇOK BÜYÜK’

Kazaya iliÅŸkin ODTÜ Psikoloji Bölümü, mezun ve öÄŸrencilerin e-posta grubundan açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, “Son sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerimizden Ä°rem Kütük, bugün kampüs giriÅŸine yakÄ±n bir yerde geçirdiÄŸi bir kaza sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir. Ä°rem’i kaybettiÄŸimiz için çok üzgünüz. AcÄ±mÄ±z çok büyük. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸolsun” denildi.

YARIM SAATE YAKIN AMBULANS BEKLENDÄ°

Gazetemize konuÅŸan görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre olay saat 12.00 sularÄ±nda A4 kapÄ±sÄ±ndan DoÄŸu Yurtlar Bölgesi’ne inen yokuÅŸun ortasÄ±nda gerçekleÅŸti. Psikoloji bölümü tarafÄ±ndan öÄŸrencilere atÄ±lan e-postada kaza mahaline “kampüs giriÅŸine yakÄ±n bir yerde” denilmesine tepki gösteren görgü tanÄ±klarÄ±, “A4 kapÄ±sÄ± ya da kampüs giriÅŸi deÄŸil, orasÄ± düpedüz yurtlar bölgesi” dedi. Araçla geçerken öÄŸrenciyi yerde görüp bakmaya giden bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifadesine göre, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat kadar ambulansÄ±n gelmesi beklendi. Önce üniversitenin saÄŸlÄ±k merkezinin ambulansÄ±nÄ±n geldiÄŸini, ancak müdahale için yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten görgü tanÄ±ÄŸÄ±, saat 12.25’te baÅŸka bir ambulansÄ±n gelerek öÄŸrenciyi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 17:52

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