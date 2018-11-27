Murat ZorluoÄŸlu kimdir?

AKPâ€™nin Trabzon BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak gÃ¶sterilen Murat ZorluoÄŸluâ€™nun Ã¶zgeÃ§miÅŸi.Â

AKP’nin Trabzon BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olarak gösterilen Murat ZorluoÄŸlu, Van Valisi görevindeyken Van BüyükÅŸehir Belediyesine kayyÄ±m olarak atandÄ±.

VAN’A KAYYIM OLARAK ATANDI

Bakanlar Kurulu'nun 13 Haziran 2017 tarihli kararÄ± ile Van ValiliÄŸi görevine atanan ZorluoÄŸlu, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yayÄ±mlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda Van BüyükÅŸehir Belediyesine kayyÄ±m olarak atandÄ±.

VAN BELEDÄ°YESÄ°NDEKÄ° USULSÜZLÜKLER SAYIÅžTAY RAPORLARINA YANSIDI

SayÄ±ÅŸtay denetçileri, kayyÄ±m atanan Van BüyükÅŸehir Belediyesinin iÅŸçilik hizmeti aldÄ±ÄŸÄ± Mavi Kent A.Åž.’ye 23.981.914,03 TL üzerinde fazla para verdiÄŸini tespit etti. Söz konusu durum SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±nda ÅŸu ifadelerle yer aldÄ±: “2017 yÄ±lÄ±nda Mavi Kent A.Åž’ tarafÄ±ndan iÅŸçi hizmetleri dÄ±ÅŸÄ±nda büyükÅŸehir belediyesine herhangi bir hizmet ve ekonomik katkÄ± saÄŸlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bu ÅŸirkete iÅŸçi maliyetlerinden 23.981.914,03 TL daha fazla nakit aktarÄ±mÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

BELEDÄ°YE BORÇ Ä°ÇÄ°NDE

Belediyenin ise bütçesinde 95 milyon TL açÄ±k tespit edildi. Bütçe açÄ±ÄŸÄ± borçlanma yoluyla finanse edildi. Buna karÅŸÄ±n bankalara olan borcun ise faiziyle beraber 125.139.471,24 TL olduÄŸu ifade edildi.

Raporda yer verilen bir diÄŸer usulsüzlük ise Van BüyükÅŸehir Belediyesi'nin yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal yardÄ±mlara dair oldu. DaÄŸÄ±tÄ±lan yardÄ±mlarÄ±n kanÄ±t raporlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit eden SayÄ±ÅŸtay denetçileri, belediyeye baÅŸvuran bir kiÅŸiye 'doÄŸal afet' nedeniyle yardÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ancak bölgede doÄŸal afet olduÄŸuna dair tek bir kanÄ±t raporuna yer verilmediÄŸine dikkat çekti.

Raporun en dikkat çeken bölümü ise belediyenin yaptÄ±ÄŸÄ± yol ihaleleri oldu. Denetçiler, yol yapÄ±m iÅŸlerinde kurallara uyulmadan iÅŸ artÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ± nedeniyle, kurum kaynaklarÄ±nÄ±n ekonomik ve verimli bir ÅŸekilde kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yine firmalara yapÄ±lan iÅŸin çok daha üzerinde paralar ödendiÄŸini tespit etti.

Van'da kayyÄ±m, Mavi Kent A.Åž.â€™ye 24 milyon TL fazla para vermiÅŸ

EÄžÄ°TÄ°MÄ°

Ä°lk ve orta okulu memleketi Trabzon'da okuyan Murat ZorluoÄŸlu, liseyi Ä°stanbul'da, üniversite eÄŸitimini ise 1993 yÄ±lÄ±nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümünde tamamladÄ±. Ä°ngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nde 2004-2005 yÄ±lÄ±nda kamu yönetimi alanÄ±ndaki yüksek lisans eÄŸitimini tamamlayan ZorluoÄŸlu, aynÄ± ülkedeki Birmingham Üniversitesi'nde 2007 yÄ±lÄ±nda Avrupa AraÅŸtÄ±rma KuruluÅŸu, ÇaÄŸdaÅŸ Avrupa ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± üzerine ikinci yüksek lisansÄ±nÄ± yaptÄ±.

GÖREVLERÄ°

Mülki idare amirliÄŸine 1994 yÄ±lÄ±nda Trabzon'da kaymakam adayÄ± olarak baÅŸlayan ZorluoÄŸlu, Mersin ve Bingöl'de de kaymakamlÄ±k yaptÄ±. ZorluoÄŸlu, Mahalli Ä°dareler Genel MüdürlüÄŸü Åžube Müdürü, Mahalli Ä°dareler Genel MüdürlüÄŸü Daire BaÅŸkanÄ±, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanÄ±, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Vekili ve ElazÄ±ÄŸ ValiliÄŸi görevlerinde bulundu.

ZorluoÄŸlu, evli ve üç çocuk babasÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 14:58

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