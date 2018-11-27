Flormar iÅŸÃ§isine yasak Ã¼zerine yasak

Kocaeli Gebze’de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan 134 iÅŸçinin fabrika önündeki direniÅŸi 197'nci gününde. Anayasada yer alan sendikalaÅŸma haklarÄ±nÄ±n çiÄŸnenmesine karÅŸÄ± direniÅŸe geçen iÅŸçiler için bugüne kadar adÄ±m atmayan Gebze KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçilerin direniÅŸ alanÄ±nda soba yakmasÄ±nÄ±, çadÄ±r kurmasÄ±nÄ± ve ses aracÄ±ndan müzik çalmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. Bu karara tepki gösteren iÅŸçiler, “Hiçbir güç iÅŸçilerin sesini kÄ±samaz. BaskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±rmayacak” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Flormar iÅŸÃ§ileri Bursa'da kadÄ±nlarla buluÅŸtu

Flormar iÅŸÃ§ileri: TÃ¼m iÅŸÃ§ilere ve kadÄ±nlara cesaret vermek istiyoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 14:46

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