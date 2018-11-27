ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 14:46
Flormar iÅŸÃ§isine yasak Ã¼zerine yasak
Gebze KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, direniÅŸteki Flormar iÅŸÃ§ilerinin direniÅŸ alanÄ±nda soba yakmasÄ±nÄ±, Ã§adÄ±r kurmasÄ±nÄ± ve ses aracÄ±ndan mÃ¼zik Ã§almasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
Kocaeli Gebze’de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan 134 iÅŸçinin fabrika önündeki direniÅŸi 197'nci gününde. Anayasada yer alan sendikalaÅŸma haklarÄ±nÄ±n çiÄŸnenmesine karÅŸÄ± direniÅŸe geçen iÅŸçiler için bugüne kadar adÄ±m atmayan Gebze KaymakamlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçilerin direniÅŸ alanÄ±nda soba yakmasÄ±nÄ±, çadÄ±r kurmasÄ±nÄ± ve ses aracÄ±ndan müzik çalmasÄ±nÄ± yasakladÄ±. Bu karara tepki gösteren iÅŸçiler, “Hiçbir güç iÅŸçilerin sesini kÄ±samaz. BaskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±rmayacak” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Flormar iÅŸÃ§ileri Bursa'da kadÄ±nlarla buluÅŸtu
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 14:46
Flormar iÅŸÃ§ileri: TÃ¼m iÅŸÃ§ilere ve kadÄ±nlara cesaret vermek istiyoruz
www.evrensel.net