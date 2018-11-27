AÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1943, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6 bin 328 liraya Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ KasÄ±m 2018 aÃ§lÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (Türk-Ä°ÅŸ) kasÄ±m ayÄ± açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre, kasÄ±m ayÄ±nda 4 kiÅŸilik ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± bin 943, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6 bin 328 lira olarak hesaplandÄ±.

Dört kiÅŸilik bir ailenin saÄŸlÄ±klÄ±, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasÄ± gereken aylÄ±k gÄ±da harcamasÄ± tutarÄ± (açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±) 1.942,71 lira, gÄ±da harcamasÄ± ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakÄ±t), ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve benzeri ihtiyaçlar için yapÄ±lmasÄ± zorunlu diÄŸer aylÄ±k harcamalarÄ±nÄ±n toplam tutarÄ± ise (yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±) 6.328,05 lira oldu.

AraÅŸtÄ±rma raporunda, fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda baÅŸta asgari ücret olmak üzere çalÄ±ÅŸanlarÄ±n gelirlerinin yetersiz olduÄŸu ve mevcut asgari ücretin, dört kiÅŸilik bir ailenin asgari aylÄ±k gÄ±da harcamasÄ± olan açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±lamaktan uzak kaldÄ±ÄŸÄ± tespitlerine de yer verildi.

PATATES VE KURU SOÄžANIN FÄ°YATI ARTTI

Patates, kuru soÄŸan, tavuk ve balÄ±k fiyatlarÄ±nda bir önceki aya göre artÄ±ÅŸ görüldü. YumurtanÄ±n tanesi çoÄŸu yerde 79 kuruÅŸa kadar yükseldi. Bakliyat ürünlerinden ise barbunya ve kuru fasulye fiyatÄ±nda artÄ±ÅŸ oldu. Ortalama sebze fiyatÄ± bu ay 4,84 lira hesaplandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

AÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1919, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6 bin 252 liraya Ã§Ä±ktÄ± (Ekim 2018)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 11:30

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