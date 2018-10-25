AÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1919, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6 bin 252 liraya Ã§Ä±ktÄ± (Ekim 2018)

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'in araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, ekim ayÄ±nda 4 kiÅŸilik ailenin aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± bin 919, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6 bin 252 lira olarak hesaplandÄ±.

Ekim ayÄ±nda 4 kiÅŸilik ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± bin 919, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6 bin 252 lira olarak hesaplandÄ±.

Türkiye Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (Türk-Ä°ÅŸ) ekim ayÄ± açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AraÅŸtÄ±rmaya göre, bu ay dört kiÅŸilik ailenin saÄŸlÄ±klÄ±, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasÄ± gereken gÄ±da harcamasÄ± tutarÄ±nÄ± ifade eden "açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±" bin 919 lira olarak belirlendi.

GÄ±da ile giyim, konut, ulaÅŸÄ±m, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve benzeri ihtiyaçlar için yapÄ±lmasÄ± zorunlu diÄŸer harcamalarÄ±n toplam tutarÄ±na denk gelen "yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±" ise 6 bin 252 lira oldu.

Bu yÄ±lÄ±n on aylÄ±k bölümünde fiyatlardaki artÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 19,35'e ulaÅŸtÄ±. GÄ±da enflasyonunda son 12 ay itibarÄ±yla artÄ±ÅŸ oranÄ± yüzde 24,28 olarak hesaplandÄ±.

TEREYAÄžI, MARGARÄ°N, SÄ°YAH ZEYTÄ°N VE MEYVE FÄ°YATLARI ARTTI

TÜÄ°K enflasyon sepetindeki yüzde 23,03 oranÄ±ndaki gÄ±da harcamasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 11'ini, toplam harcamanÄ±n ise yüzde 2,51'ini oluÅŸturan süt, yoÄŸurt, peynir grubunda iki ay önceki artÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan fiyatlar aynÄ± kaldÄ±.

KÄ±yma ve kuÅŸbaÅŸÄ± etin fiyatÄ± bu ay deÄŸiÅŸmedi. Sakatat ürünlerinden dana ciÄŸerinin fiyatÄ± artarken diÄŸerleri aynÄ± kaldÄ±. Tavuk fiyatÄ± da deÄŸiÅŸmedi. Geçen ay sezon açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan balÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ± ortalamada biraz geriledi. Yumurta fiyatÄ± da biraz düÅŸtü.

Bakliyat ürünlerinde (kuru fasulye, kÄ±rmÄ±zÄ±-yeÅŸil mercimek, nohut, barbunya vb.) geçen ay görülen artÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan bu ay fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadÄ±.

Ortalama yaÅŸ sebze-meyve fiyatÄ±nda önemli bir fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸi yaÅŸanmadÄ± ancak ortalama sebze fiyatÄ± düÅŸerken ortalama meyve fiyatÄ± yükseldi.

Un, makarna ve irmik fiyatÄ± arttÄ±, pirinç ve bulgur fiyatÄ± aynÄ± kaldÄ±. Önemli girdi kalemlerinden olan un fiyatÄ±nda artÄ±ÅŸ devam etmesine raÄŸmen ekmek fiyatÄ± sabit tutuldu.

TereyaÄŸÄ± ile margarin fiyatÄ± tekrar zamlandÄ±. ZeytinyaÄŸÄ± fiyatÄ± bu ay artarken ayçiçeÄŸi yaÄŸÄ± fiyatÄ± deÄŸiÅŸmedi. Siyah zeytin fiyatÄ± artarken yeÅŸil zeytin fiyatÄ± aynÄ± kaldÄ±. (AA)

AÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1,893 liraya, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 6,166 liraya Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 Ekim 2018 10:32

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