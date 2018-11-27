MÃ¼slÃ¼m filmi 5 milyon kiÅŸiyi sinemaya Ã§ekti

2018'in en Ã§ok izlenen yapÄ±mÄ± olan MÃ¼slÃ¼m filmi, 1989'dan gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze en Ã§ok izlenen filmler arasÄ±nda da 8. sÄ±raya yerleÅŸti.

2018'in en çok izlenen yapÄ±mÄ± olan Müslüm filmi, 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasÄ±nda da 8. sÄ±raya yerleÅŸti.

Müslüm Gürses'in gerçek yaÅŸam hikayesini sinemaya uyarlayan "Müslüm" filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin izleyiciye ulaÅŸtÄ±. Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yönetmenliÄŸini Can Ulkay ile "Ketche" ismiyle tanÄ±nan Hakan KÄ±rvavaç'Ä±n üstlendiÄŸi filmden elde edilen hasÄ±lat ise 67 milyon liraya ulaÅŸtÄ±. Ä°zleyicinin yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi film, 2018'in en çok izlenen yapÄ±mÄ± olurken, 1989'dan günümüze en çok izlenen filmler arasÄ±nda ise 8. sÄ±raya yerleÅŸti.

Senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'nin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± filmin görüntü yönetmenliÄŸini Martin Szecsanov, kurgusunu ise Mustafa Presheva yaptÄ±.

Gürses'in çocukluÄŸunu Åžahin Kendirci'nin canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yapÄ±mda, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan AvcÄ±, Turgut Tuncalp ve Caner Kurtaran da rol aldÄ±.

Film, 26 Ekim’de vizyona girmiÅŸti. (Ä°stanbul/AA)

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