Ã‡avuÅŸoÄŸlu: AÄ°HM kararÄ±nÄ± uygulamayan birÃ§ok AB Ã¼lkesi var

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, AÄ°HMâ€™nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ± iÃ§in temyize gideceklerini belirterek, 'AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± uygulamayan birÃ§ok AB Ã¼lkesi var' dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiÄŸi röportajda Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti, AB-Türkiye iliÅŸkileri ve AÄ°HM'nin Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Birçok kiÅŸinin Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä± sorumlu tuttuÄŸunu vurgulayan Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n konuya iliÅŸkin yorumunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, ''Trump'Ä±n neden böyle dediÄŸini bilemiyorum. AmerikalÄ±larÄ±n bizim bilmediÄŸimiz baÅŸka delilleri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bilmiyorum. Bir 'belki' bizim için yeterli deÄŸil, emin olmalÄ±yÄ±z. Daha çok sorular mevcut. Yerelde kimler yardÄ±m etti, ceset nerede? Suudi yetkililer bizden bilgi istiyorlar ancak bize bilgi vermiyorlar. Yerel iÅŸbirlikçilerin robot resimlerini göndermek istediler. Neden robot resim? Suudiler isimleri biliyorlar zaten.'' ifadelerini kullandÄ±.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Selman'Ä±n Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'nde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile görüÅŸme talebi olduÄŸunu belirterek, ''Kendisi ErdoÄŸan'a telefonda Buenos Aires'te görüÅŸme imkanÄ±nÄ± sordu. ErdoÄŸan'Ä±n cevabÄ± 'bakarÄ±z' oldu. Åžu an için Veliaht Prens ile görüÅŸmemek için bir neden yok.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

'KAYITLARI DÄ°NLEDÄ°M, Ä°ÄžRENÇ'

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülme anÄ±nda kaydedilen ses kayÄ±tlarÄ±nÄ± dinlediÄŸini dile getiren ÇavuÅŸoÄŸlu, ''Gizli servisler kaynaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±yorlar. Ancak ben bunlarÄ± dinledim. KaÅŸÄ±kçÄ± 7 dakika içinde öldürülüyor. Bu kasÄ±tlÄ± bir cinayettir. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararÄ±nÄ± vermediler. Adli tÄ±p uzmanÄ±nÄ±n nasÄ±l talimat verdiÄŸi duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiÅŸ. Bunu keyifle yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. O insanlarÄ± parçalamayÄ± seviyor. Bu iÄŸrenç. dedi.

KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n neden Türkiye'de öldürüldüÄŸüne iliÅŸkin soruya, ÇavuÅŸoÄŸlu, KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n ihtiyacÄ± olan belgeyi almak için gittiÄŸi konsolosluÄŸun Suudi topraklarÄ± sayÄ±lmasÄ± nedeniyle kimsenin onlara bir ÅŸey yapamayacaklarÄ±nÄ±n düÅŸünüldüÄŸünü kaydetti.

TÜRKÄ°YE-AB Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve Avrupa BirliÄŸi DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Ankara'yÄ± ziyaret etmelerinin, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yeniden bir baÅŸlangÄ±ç olarak görülemeyeceÄŸini ifade ederek, ''Ancak bunun, son dört veya beÅŸ yÄ±l içinde AB temsilcileriyle en iyi ve en verimli üst düzey toplantÄ± olduÄŸunu söyleyebilirim'' dedi.

Mogherini ve Hahn ile olan görüÅŸmesinde karÅŸÄ±lÄ±klÄ± eleÅŸtirilerin olduÄŸuna dikkati çeken ÇavuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Ama bu normal. Sonuçta sadece birbirimize iltifat etmek için toplanmÄ±yoruz. Ben de birkaç soru sordum. Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n görevi topluma hizmet etmektir. Ancak, sivil toplum örgütleri demokratik yollarla seçilmiÅŸ bir hükümeti devirmeye çalÄ±ÅŸmakla ilgiliyse, yargÄ± müdahale etmek durumunda kalÄ±r.''

'GEZÄ° PROTESTOLARI BARIÅžÇIL DEÄžÄ°L' Ä°DDÄ°ASI

Gezi ParkÄ± protestolarÄ±na deÄŸinen ÇavuÅŸoÄŸlu, bu protestolarÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, içinde vandalizm bulunduÄŸunu iddia etti. ÇavuÅŸoÄŸlu Fransa'daki protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesine dikkati çekerek, ''Fransa'ya bakÄ±n kendi protestocularÄ±na nasÄ±l muamele ediyor. Bu AB için hiçbir bakÄ±mdan kabul edilemez ama hiçbir ÅŸey söylemiyorlar. Ancak geçmiÅŸte Gezi olaylarÄ±nda AvrupalÄ±lar bize ders vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. '' dedi.

Türkiye'de iddianamesiz bir ÅŸekilde 1 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nÄ±n ve diÄŸerlerinin barÄ±ÅŸçÄ±l protesto yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden ÇavuÅŸoÄŸlu, Kavala ve diÄŸerlerinin ÅŸiddeti organize ettiklerini savundu.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Kavala hakkÄ±ndaki iddianamenin hazÄ±r olmamasÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine, ''BÄ±rakÄ±n da yargÄ± iÅŸini yapsÄ±n. Ama bir konuda size hak veriyorum; iddianame bir an önce ortaya konulmalÄ±. GözaltÄ± süresi kÄ±saltÄ±lmalÄ±. Bunun için ÅŸu anda çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± aralÄ±k ortasÄ±nda bir reform paketini tanÄ±tacak.'' ifadelerini kullandÄ±.

Türkiye'nin amacÄ±nÄ±n AB'ye tam üye olarak girmek olduÄŸunu kaydeden ÇavuÅŸoÄŸlu, ''EÄŸer AB bunu istemiyorsa bize bunu söylemeli. 2016 yÄ±lÄ±nda mülteci anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±k. AB o zaman 3 milyar avro ödemeyi ve içinde yargÄ± ve güvenliÄŸin de bulunduÄŸu 5 fasÄ±l açmayÄ± taahhüt etti. Ancak kÄ±sa süre sonra komisyon yeni fasÄ±l açÄ±lmamasÄ±na karar verdi. Bu anlaÅŸmaya aykÄ±rÄ±.'' eleÅŸtirisinde bulundu.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Türkiye'deki bazÄ± gazetecilerin siyasi tutuklu olduÄŸunu ifade etmesini yanlÄ±ÅŸ bulduklarÄ±nÄ± söyleyen ÇavuÅŸoÄŸlu, Almanya'ya verilen iade talebi listesinde Can Dündar'Ä±n isminin olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine "Can Dündar'Ä±n casusluk nedeniyle Türkiye'de 5 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Almanya'da da aÄŸÄ±r bir suç olduÄŸunu ancak Türkiye'ye karÅŸÄ± olanlarÄ±n Almanya'da bir kahraman haline geldiÄŸini" iddia etti.

DEMÄ°RTAÅž KARARINDA TEMYÄ°ZE GÄ°DECEÄžÄ°Z

Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin (AÄ°HM) Selahattin DemirtaÅŸ ile ilgili aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine de ÅŸunlarÄ± kaydetti:

''Birincisi AÄ°HM DemirtaÅŸ hakkÄ±nda daha önce farklÄ± karar almÄ±ÅŸtÄ± ikincisi ise bana göre bu siyasi bir karar. YargÄ± böyle bir ÅŸey yapmamalÄ±. AÄ°HM'de Büyük Daire'ye (temyiz) gideceÄŸiz. Üçüncüsü AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± uygulamayan birçok AB ülkesi var. Yunanistan'daki Türk azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen dernek isimlerinde Türk ismi kullanamamasÄ± örneÄŸin. Atina bunu 10 yÄ±ldÄ±r uygulamÄ±yor. Kimse Yunanistan'a baskÄ± yapÄ±yor mu?'' (HABER MERKEZÄ°)

AÄ°HM'den DemirtaÅŸ kararÄ±: Tutukluluk hukuka aykÄ±rÄ±, serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 09:43

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