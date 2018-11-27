CHP'de Ä°stanbul iÃ§in Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun ismi Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ismi Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geÃ§en BeylikdÃ¼zÃ¼ Belediyesi BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçim öncesi ittifak görüÅŸmeleri ve aday belirleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± için Beylikdüzü Belediye BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'yu düÅŸündüÄŸü belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç EÅŸ'in haberine göre pazar günü genel merkezde Ä°mamoÄŸlu ile görüÅŸen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Uygun bir kimlik olarak öne çÄ±kÄ±yorsunuz" ifadesini kullandÄ±. Ä°mamoÄŸlu'nun CHP'nin Ä°stanbul adayÄ± için belirlediÄŸi "deneyimli, ayrÄ±m yapmayan kapsayÄ±cÄ±, sakin ve güler yüzlü" profiline uyduÄŸunun düÅŸünüldüÄŸü belirtildi.

GörüÅŸme sonrasÄ± Ä°mamoÄŸlu'nun bir dönem daha Beylikdüzü'de görev yapma yönündeki yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± yumuÅŸattÄ±ÄŸÄ± son kararÄ±n genel merkez ve Ä°mamoÄŸlu tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa verileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi de bugünkü makalesinde Ä°mamoÄŸlu'nun "yüzde 60 aday olma, yüzde 40 Beylikdüzü'de kalma" fikrinde olduÄŸunu yazdÄ±.

CHP'nin Ä°mamoÄŸlu için önümüzdeki haftalarda Ä°stanbul'da ölçümler yapacaÄŸÄ± belirtilirken KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Almanya ziyaretinin bitimine kadar Ä°stanbul deÄŸerlendirmelerini sürdüreceÄŸi ifade edildi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun Ä°stanbul için yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan bir patron, eski AtaÅŸehir Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve CHP AvcÄ±lar Belediye BaÅŸkan aday adayÄ± olan Nimet Baylan Bazan’la da bir araya geldiÄŸi ifade edildi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun pazar günkü son görüÅŸmesi ise Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için adÄ± gündemde olan Cengiz Topel YÄ±ldÄ±rÄ±m’la gerçekleÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Ekrem Ä°mamoÄŸlu kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 10:02

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