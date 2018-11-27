KÃ¼rt Soprano Pervin Chakar: OperayÄ± KÃ¼rt mÃ¼ziÄŸiyle harmanlÄ±yorum

KÃ¼rt Soprano Pervin Chakarâ€™la Mardinâ€™den Almanyaâ€™ya uzanan yolculuÄŸunu, KÃ¼rt mÃ¼ziÄŸini ve operayÄ± konuÅŸtuk.

Orhan KURUL

DiyarbakÄ±r

Mardin’in Derik ilçesinde doÄŸan Kürt Soprano Pervin Chakar müzik yolculuÄŸuna Almanya’da devam ediyor. Son olarak Köln Yeni Filarmoni OrkestrasÄ±yla birlikte verdiÄŸi konserde seslendirdiÄŸi, sözleri Feqiye Teyran’a ait “Ay Dilbere” ÅŸarkÄ±sÄ± sosyal medyada paylaÅŸÄ±lmasÄ± üzerine tekrar gündeme geldi.

Biz de Pervin Chakar’la Mardin’den Almanya’ya uzanan yolculuÄŸunu, Kürt müziÄŸini ve operayÄ± konuÅŸtuk. Chakar müzik tarzÄ±nÄ± “HalkÄ±ma daha yakÄ±n olabilmek ve eÄŸitimini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± operayÄ± Kürt müziÄŸiyle harmanlayarak sunmak istedim” diyerek açÄ±kladÄ±.

Derik’ten Almanya’ya uzanan bir yolculuk hikayeniz var. Bu hikayeyle baÅŸlayalÄ±m.



Almanya’da evimin karÅŸÄ±sÄ±nda bir Katolik kilisesi var. Kilisenin ön tarafÄ±nda Ä°sa’yÄ± resmettikleri bir mozaik var. Hemen altÄ±ndaki ÅŸu yazÄ± çok dikkatimi çekmiÅŸti: “Ich bin der anfang und das ende”. Yani, “Ben baÅŸlangÄ±ç ve sonum”. BahsettiÄŸiniz Derik ilçesi benim doÄŸduÄŸum yer ve Almanya ise ÅŸu an kendimi bulduÄŸum yer. Bundan önce müzikal yolculuÄŸumu 11 sene Ä°talya’da sürdürmüÅŸtüm. O zaman da Mardin’den Ä°talya’ya deniyordu. Belki bir zaman sonra bu son tekrar deÄŸiÅŸecek ama baÅŸlangÄ±ç hep ebedi kalacak: Yani doÄŸduÄŸum yer Derik.

Sanat ile uÄŸraÅŸan bir çok sanatkarÄ±n adeta bir gezginci olduklarÄ± söylenir. Çünkü; ülke ülke, ÅŸehir ÅŸehir sanatÄ±nÄ± icra edebilmek için bir uçtan diÄŸer bir uca seyahat eder. Gerçekten yorucu, zahmetli bir yolculuktur bu. Ä°çinizde büyük bir aÅŸk ve tutku varsa yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sanata karÅŸÄ± ancak bu ÅŸekilde bir hayat sizi tatmin edebilir, mutlu edebilir. HayatÄ±nÄ± sadece sanatÄ±na adayan sanatçÄ±lar vardÄ±r dünyada. Aileden, arkadaÅŸlarÄ±ndan, doÄŸduÄŸu topraklardan uzak tek baÅŸÄ±na bir yaÅŸam biçimi.

MüziÄŸe halk müziÄŸi ile 14 yaÅŸÄ±nda Bismil’de baÅŸladÄ±m. Daha sonra DiyarbakÄ±r Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümünde devam ettim. Ankara’da Gazi Üniversitesi Müzik Bölümüne girdim ve ÅŸan ana sanat dalÄ±ndan mezun oldum. Ä°talya’ya gidiÅŸim tamamÄ±yla tesadüf oldu. Hayatta tesadüfler çok önemlidir. Bir Ä°talyan opera menajerinin yeni sesler keÅŸfetmek üzere geldiÄŸi Ankara’da sesimi dinleyip beÄŸenmesi Ä°talya yolculuÄŸumun baÅŸlamasÄ±na sebep oldu. Ä°talya’da opera eÄŸitimimi Accademia D’arte Lirica’da daha sonra Perugia Devlet KonservatuvarÄ±nda sürdürdüm.

Kürtçe müziÄŸi klasik müzikle harmanlÄ±yorsunuz. Ve sanÄ±rÄ±m bu size ait bir tarz. Nereden geldi aklÄ±nÄ±za?



Kürtçe müziÄŸe karÅŸÄ± ilgim Ä°talya’da baÅŸladÄ±. Bir zaman sonra kiÅŸi kendisini aramaya ve keÅŸfetme yolculuÄŸuna çÄ±kÄ±yor sanÄ±rÄ±m. Ben de bunu yaÅŸadÄ±m. Yurt özlemi, Kürt sanatçÄ±larÄ±nÄ±n çileli yaÅŸamlarÄ±, hak ve hukuk , Kürt kültürü ve edebiyatÄ± ilgimi çekmeye baÅŸladÄ± zamanla. Opera sahnelerinin yanÄ±nda kendimi Kürt müziÄŸinin içinde yüzerken buluyordum. Kürt sanatçÄ±larla tanÄ±ÅŸmak için iletiÅŸim kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. AlmÄ±ÅŸ olduÄŸum opera eÄŸitimi benim bir tarz yaratmama sebep olmuyordu çünkü zaten ben operanÄ±n içindeydim sadece Kürt müziÄŸini bu ÅŸekilde icra etmek en doÄŸal olandÄ± benim için.

AraÅŸtÄ±rmalarÄ±ma göre klasik Kürt batÄ± müziÄŸi hemen hemen çok azdÄ± dünyada. Birkaç Kürt kompozitör hayata tutunmuÅŸ ve mücadele veriyorlardÄ±. Klasik Kürt batÄ± müziÄŸinin dünyada bir yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Notaya geçirilmiÅŸ ya da bestelenmiÅŸ bir operanÄ±n, kantatÄ±n ya da senfonik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da ya eksik, ya da hiç bir ÅŸekilde desteklenmediÄŸi dikkatimi çekmiÅŸti. Bu alandaki eksiklik benim Kürt batÄ± müziÄŸi alanÄ±nda ilk etapta Kürt klasiklerini opera tekniÄŸiyle seslendirmem gerektiÄŸini düÅŸündürüyordu. Bu ÅŸekilde ÅŸarkÄ± söylemenin Kürtler tarafÄ±ndan kabul göreceÄŸini hissediyordum. Çünkü opera ne kadar uzak da olsa ortak dil ana dilimiz Kürtçe idi.

Bu süreçte hissettiÄŸiniz eksikliÄŸi halk kültürüyle birleÅŸtirdiniz galiba...



DünyanÄ±n her yerinde dünya sanatçÄ±larÄ± kendi halk ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± opera konserlerinde, resitallerinde mutlaka seslendirirler, besteciler mutlaka halk ÅŸarkÄ±larÄ±ndan yola çÄ±karak BatÄ± müziÄŸine uygun adaptasyon yaparlar. O nedenle bu o halk ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n özünden koparÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±nÄ± çÄ±karmaz. Halk ÅŸarkÄ±larÄ± her zaman bizim için gösterici bir yoldur. YüzyÄ±llar da geçse hep varolacaktÄ±r. FarklÄ± müziklerin yaratÄ±lmasÄ±na, ortaya çÄ±kmasÄ±na ortam hazÄ±rlar kanÄ±mca. Hem bu sebeplerden dolayÄ± hem de halkÄ±ma daha yakÄ±n olabilmek ve eÄŸitimini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ± operayÄ± Kürt müziÄŸiyle harmanlayarak sunmak istedim. Bir çok müzik tarzÄ±nda ya da alanÄ±nda gerçekten çok baÅŸarÄ±lÄ± besteci ve sanatçÄ±larÄ±mÄ±z var. Kürt müziÄŸinin ilerlemesi ve ÅŸekil almasÄ±nÄ± onlara borçluyuz. AslÄ±nda klasik batÄ± müziÄŸinin ana besin kaynaÄŸÄ± halk ÅŸarkÄ±larÄ±dÄ±r.

Kürtlerde halk müziÄŸi ve dengbejlik daha anlaÅŸÄ±lÄ±r ÅŸeyler opera ise daha uzak bir ihtimal gibi. NasÄ±l baÅŸladÄ± bu ilgi?



Opera, BatÄ± ülkelerine ait bir kültür olduÄŸu içindir. Dünyada bile klasik batÄ± müziÄŸine ya da operaya ilgiyi uyandÄ±rmak için okullarda çocuklara eÄŸitim veriliyor, çocuk operalarÄ± yapÄ±lÄ±yor, klasik batÄ± müziÄŸi konserlerine götürülüyor. Bizde de aslÄ±nda böyle bir eÄŸitim olsaydÄ± biz de operayÄ± bilir daha yakÄ±n hissederdik kendimizi. Bizim de daha farklÄ± bir kültürümüz var. Halk müziÄŸi ve dengbejlik geleneÄŸi. KeÅŸke bunlarÄ±n eÄŸitiminin verildiÄŸi bir konservatuvar olsaydÄ± ya da çocuklar için uzun olmayacak kÄ±sa dengbejlik hikayeleri bestelense.

Benim operaya ilgim bana hediye edilen Maria Callas CD’si ile baÅŸladÄ±. Bir de eÄŸitimini aldÄ±ÄŸÄ±m klasik batÄ± müziÄŸi ile baÄŸlantÄ±lÄ± olmasÄ± beni daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±yordu operaya. Önce Callas’Ä±n sesini taklit ederek baÅŸladÄ±m daha sonra kendi gerçek sesimi fark ederek devam etti.

Peki dengbejliÄŸin üzerinizde bir etkisinin olduÄŸunu söyleyebilir miyiz?



Dengbejlik de mutlaka üzerimde bir etki yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. Çünkü sadece yaz tatillerinde gidebildiÄŸimiz memleketim Derik’te dedem sabahÄ±n erken saatlerinde eski radyosundan dengbejleri açar ve dinlerdi. Kulak aÅŸinalÄ±ÄŸÄ±m o zamandan vardÄ± fakat çocukluÄŸumda bir ilgim yoktu. DediÄŸim gibi Ä°talya’da baÅŸladÄ± bu ilgi. Gerçekten dengbejlik geleneÄŸimiz dünyada bir eÅŸi daha olmayan bir kültür, bir sanattÄ±r! Çok eski bir geleneÄŸin günümüze kadar gelmesi ve bir takÄ±m gençlerin de halen bunu sürdürmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir ÅŸeydir. ArtÄ±k dengbej evleri kuruluyor, bir takÄ±m araÅŸtÄ±rmacÄ± ve yazarlarÄ±n önemli dengbej sanatçÄ±larÄ±nÄ± ve dengbejlik sanatÄ±nÄ± kitaplaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor, bir takÄ±m doktora öÄŸrencisine de tez konusu olmaya devam ediyor.

Müzikle uÄŸraÅŸan kadÄ±nlara -özelde Kürt kadÄ±nlarÄ±na- bir çaÄŸrÄ±nÄ±z var mÄ±dÄ±r?



Kürt kadÄ±nlarÄ±na tavsiyeler vermeme gerek yok çünkü Kürt kadÄ±nÄ± duruÅŸuyla baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir sanat abidesi gibidir. Kürt kadÄ±nÄ±nÄ±n mücadeleci ruhu, azmi ve aslÄ±nda negatif sayÄ±lan inadÄ±mÄ±z ama bunu genelde pozitife dönüÅŸtürmemiz beni çok etkiler. Bizim toplumumuzda zaten Kürt kadÄ±nÄ± hep önde ve dimdik duruÅŸuyla tuttuÄŸunu koparan bir karakter çizmektedir. AyrÄ±ca Kürt kadÄ±n müzisyenlerimiz takdire ÅŸayan çalÄ±ÅŸmalar yapmaktadÄ±rlar.

Pervin Chakar (FotoÄŸraf: Reinhold Bauersiya)

PERVÄ°N CHAKAR’LA KISA KISA

Dönüm noktanÄ±z?



Ankara’da Oopera Hocam Oylun ErdayÄ± ile tanÄ±ÅŸmam ve daha sonrasÄ±nda Ä°talya’ya gidiÅŸim.

Dinlemesem olmaz dediÄŸiniz?



Opera ve Kürt müziÄŸi

HayatÄ±nÄ±zdaki en önemli iki yer?



DiyarbakÄ±r ve Ä°talya’da 11 sene yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m Perugia...

Türkiye’de, Bölge’de ve dünyada konser vermek istediÄŸiniz yerler nelerdir?



ÅžÄ±rnak-Cizre, Mardin- Derik, Nusaybin ve tüm ücra köylerimize piyanoyu götürüp resital vermek isterim. AyrÄ±ca New York Metropolitan House, Londra Royal Covent Garden, Viyana Wiener Saatsoper de söylemek istediÄŸim dünyaca önemli mekanlar arasÄ±nda.

Pervin Çakar mÄ±, Pervin Chakar mÄ±?



Dünyada pek çok sanatçÄ±nÄ±n adÄ± ve soyadÄ± nüfus cüzdanÄ±nda yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi deÄŸildir. Mesela Maria Callas’Ä±n asÄ±l adÄ± ve soyadÄ± Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulou, Charles Aznavour ise Chahnourh Varinag Aznavourian’dÄ±r. Avrupa’da daha kolay anlaÅŸÄ±lmasÄ± için ben de Çakar olan soyadÄ±mÄ± Chakar olarak kullanÄ±yorum.

En büyük hayaliniz nedir?

Bir Mem û Zîn operasÄ±, ZembilfroÅŸ kantatÄ±, Lawike Metînî senfonik ÅŸiiri, DêwreÅŸê Evdî Senfonisi olsa dünyada çok mu ÅŸey isterim

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 KasÄ±m 2018 07:09

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