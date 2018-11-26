Van'Ä±n Pamukkalesi koruma altÄ±na alÄ±nmalÄ±

Özer AKDEMÄ°R

Van'Ä±n BaÅŸkale Ä°lçesi Dereiçi köyü yakÄ±nlarÄ±ndaki Pamukkale benzeri travertenler, görenleri kendisine hayran bÄ±rakÄ±yor. FÄ±rat Üniversitesi Jeoloji Bölümü BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet ÅžaÅŸmaz, bölgenin jeopark ilan edilerek UNESCO korumasÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

'TRAVERTENLERÄ° GÖRÜNCE ÅžOK OLDUM'

FotoÄŸraf: Prof. Dr. Ahmet ÅžaÅŸmaz

Van çevresindeki sÄ±cak su ve göllerdeki element deÄŸiÅŸimlerini incelemeyi amaçlayan bir TÜBÄ°TAK projesi kapsamÄ±nda BaÅŸkale taraflarÄ±na gelen FÄ±rat Üniversitesi Jeoloji Bölümü BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet ÅžaÅŸmaz, Dereiçi köyü yakÄ±nlarÄ±ndaki travertenleri görünce ÅŸok olduÄŸunu belirtti. Görene kadar travertenlerden haberinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžaÅŸmaz, travertenlerin bulunduÄŸu yeri ÅŸöyle tarif etti: Dereiçi travertenleri Van'dan BaÅŸkale ilçesine 116 km. BaÅŸkale'den Dereiçi köyüne ise yaklaÅŸÄ±k 45 km uzaklÄ±kta yer almakta. Travertenlere BaÅŸkale'den Hakkari'ye giderken yol saÄŸa ayrÄ±larak 11 km stabilize yol ile ulaÅŸÄ±lmakta.

PAMUKKALE'NÄ°N MÄ°NYATÜRÜ

FotoÄŸraf: Prof. Dr. Ahmet ÅžaÅŸmaz

Bölgede oluÅŸan travertenlerin Pamukkale travertenlerinin minyatür bir görüntüsü ÅŸeklinde olduÄŸunu belirten ÅžaÅŸmaz, "Beyaz travertenler yer yer kirlenmiÅŸtir. BazÄ± kesimlerde bolca küçük havuzcuklar oluÅŸmuÅŸtur ve bunlarÄ±n içerisi su ile dolu. Zaman zaman traverten üzerinde su çÄ±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n yer deÄŸiÅŸtirdiÄŸi ve eski çÄ±kÄ±ÅŸ noktalardaki travertenlerin ise karardÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözledik. Travertenlerdeki renk deÄŸiÅŸimi suyun kimyasal bileÅŸimdeki deÄŸiÅŸikliklerden olabileceÄŸi gibi yöredeki özellikle büyükbaÅŸ hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± etkisi ile de kirlenmiÅŸ olabilir" dedi.

'UNESCO KORUMASINA ALINMALI'

FotoÄŸraf: Prof. Dr. Ahmet ÅžaÅŸmaz

Böyle alanlarÄ±n dünyada ender olarak görüldüÄŸünü ve bu alanlarÄ±n mutlaka jeopark ilan edilip tÄ±pkÄ± Pamukkale (Denizli) travertenlerinde olduÄŸu gibi UNESCO korumasÄ± altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden ÅžaÅŸmaz, "Bölgenin çevresinin telle veya duvar ile çevrilmesi gerekli. Van ValiliÄŸi ve turizm ile ilgili sivil toplum örgütleri bu konuya el atarak, bölgenin tanÄ±tÄ±mÄ± ve korunmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalara ivedilikle baÅŸlamalÄ±dÄ±r" dedi. ÅžaÅŸmaz, bölgenin Kula volkanlarÄ±, Pamukkale, Kapadokya kadar önemli olduÄŸunu, buralar gibi korunmasÄ± gerektiÄŸini belirterek "Su çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± fazla olsa belki 1000 yÄ±l sonra burasÄ± Pamukkale gibi olur" dedi.

TRAVERTENLER NASIL OLUÅžUYOR?

FotoÄŸraf: Prof. Dr. Ahmet ÅžaÅŸmaz

Dereiçi yakÄ±nlarÄ±ndaki sÄ±cak suyun yaklaÅŸÄ±k 20.6 C sÄ±caklÄ±ÄŸa ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžaÅŸmaz, travertenlerin oluÅŸumunu ÅŸöyle anlattÄ±: Derinlerde bulunan su ve karbondioksit birleÅŸerek karbonik asidi, karbonik asitte derinlerdeki yer alan mermer ve kireçtaÅŸÄ± gibi karbonatlarÄ± kayaçlarÄ± ergiterek kalsiyum bikarbonatça zengin sularÄ± oluÅŸturur. Bu sular da yerin derinliklerindeki basÄ±ncÄ±n etkisi ile yüzeye doÄŸru zorlanÄ±r. Bu su yüzeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda ani basÄ±nç ve sÄ±caklÄ±k azalmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak, su içinde asÄ±lÄ± halde gözlenen kalsiyum bikarbonat, kalsit ve karbondioksit ÅŸeklinde ayrÄ±ÅŸarak, travertenleri oluÅŸturur.

FotoÄŸraf: Prof. Dr. Ahmet ÅžaÅŸmaz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 16:21

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