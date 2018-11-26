Soylu, ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kan kadÄ±nlarÄ± hedef aldÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°stiklal Caddesi'ndeki 25 KasÄ±m eylemine katÄ±lan kadÄ±nlar iÃ§in 'Ä°stismarcÄ±lar, 'Hevesliler' gibi ifadeler kullandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Ankara'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'KadÄ±na Yönelik Åžiddetle Mücadele ProgramÄ±'nda kadÄ±nlarÄ± suçladÄ±. "KadÄ±n istismarÄ±" konusunda bir "Hevesliler grubu" olduÄŸunu öne süren Soylu, "AynÄ± tipler" diyerek nitelediÄŸi kadÄ±nlarÄ±n dün Ä°stiklal Caddesi'ndeki eylemde "KadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± eylem gününde kanuna aykÄ±rÄ± eylem yapÄ±p, güya kadÄ±na ÅŸiddet olduÄŸunu hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya göstermek istediler" ifadelerini kullandÄ±.

Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk'un da yer aldÄ±ÄŸÄ± programÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Soylu'nun açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

"Maalesef çok uzun zamandan beri bu güzel ülkemizde kadÄ±n istismarÄ± ve çocuk istismarÄ± konusunda bir hevesliler grubu var. Dün yüzlerce etkinlik yapÄ±ldÄ±. Bütün gün bu etkinlikleri takip ettik; çünkü hazÄ±rlanmak istenen tezgahÄ± çok güzel bir ÅŸekilde önceden öngördük. KadÄ±na ÅŸiddete karÅŸÄ± eylem gününde kanuna aykÄ±rÄ± eylem yapÄ±p, güya kadÄ±na ÅŸiddet olduÄŸunu hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya göstermek isteyen her zaman bir istismarcÄ±lar grubu hep mevcut. Her zaman da aynÄ± tipleri görüyoruz. AynÄ± tipler telefon açÄ±yorlar. AynÄ± tipler 'YürüyüÅŸ yapmak istiyoruz, engelleniyor' derler. Dün Türkiye'nin her tarafÄ±nda insanlar rahat rahat kanunun kendine belirlediÄŸi alanlar çerçevesinde bunu yaptÄ±lar. AK Parti teÅŸkilatÄ± 81 vilayette yürüyüÅŸler düzenledi. Ankara'da, Ä°stanbul'da baÅŸka siyasi partilerden binlerce kadÄ±n Türkiye'nin her tarafÄ±nda bu yürüyüÅŸleri yaptÄ±lar. Yasak olduÄŸunu söylememize raÄŸmen ve baÅŸka bir yer göstermemize raÄŸmen dün Ä°stanbul'da Taksim Tünel'de HDP'den PKK sempatizanlarÄ±na kadar birtakÄ±m bileÅŸenler kendilerini oraya getirdiler. Biz de 'Buyurun açÄ±klamanÄ±zÄ± yapÄ±n' dedik; ancak illa polise hücum edecekler, 'Biz buradan yürüyeceÄŸiz' diyecekler, kamuoyuna da 'KadÄ±na ÅŸiddet gününde kadÄ±na ÅŸiddet gösterdiler' diyecekler."

'HDP MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° KADINA ÅžÄ°DDETÄ° GÜNDEME GETÄ°RMÄ°YOR' Ä°DDÄ°ASI

"Terör örgütlerinde bir ÅŸey gördüm; o da kadÄ±n istismarÄ± ve çocuk istismarÄ±dÄ±r. Bunun birçok alt sebebi var. Tek bir sebebi yok ve birçok iÄŸrenç sebebi de var. PKK terör örgütü 13- 14 yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± ailelerinin yanÄ±ndan alÄ±p daÄŸa götürüyor. KadÄ±na ÅŸiddet, kadÄ±na taciz konusunda bir tek HDP'li milletvekilinin bu konuyu gündeme getirdiÄŸini gördünüz mü? Göremezsiniz; çünkü patronlarÄ± kÄ±zarlar. Bu konuyu tüm açÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla bunlarÄ±n suratÄ±na da vurmak gerekir. 'KadÄ±nÄ± özgürleÅŸtireceÄŸiz' adÄ± altÄ±nda kadÄ±nÄ± bir tecavüz metasÄ± olarak Kandil'de kullananlarÄ±n yüzlerine bunlarÄ± vurmak lazÄ±m. Ne bizim milletimize ne geleneÄŸimize ne örfümüze ne adetimize bunlarÄ±n hiçbiri uymamaktadÄ±r. Bunlarla açÄ±k açÄ±k mücadele etmemiz gerekir. KadÄ±n ve kadÄ±n üzerinden bütün bunlarÄ± yapmaya çalÄ±ÅŸan bir anlayÄ±ÅŸ söz konusu." (HABER MERKEZÄ°)

Ä°l il 25 KasÄ±m eylemleri: KadÄ±nlar ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 14:57

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