Soylu, ÅŸiddete karÅŸÄ± sokaÄŸa Ã§Ä±kan kadÄ±nlarÄ± hedef aldÄ±

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki 25 Kasım eylemine katılan kadınlar için 'İstismarcılar, 'Hevesliler' gibi ifadeler kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da katıldığı 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı'nda kadınları suçladı. "Kadın istismarı" konusunda bir "Hevesliler grubu" olduğunu öne süren Soylu, "Aynı tipler" diyerek nitelediği kadınların dün İstiklal Caddesi'ndeki eylemde "Kadına şiddete karşı eylem gününde kanuna aykırı eylem yapıp, güya kadına şiddet olduğunu hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya göstermek istediler" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da yer aldığı programın açılış konuşmasını yapan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Maalesef çok uzun zamandan beri bu güzel ülkemizde kadın istismarı ve çocuk istismarı konusunda bir hevesliler grubu var. Dün yüzlerce etkinlik yapıldı. Bütün gün bu etkinlikleri takip ettik; çünkü hazırlanmak istenen tezgahı çok güzel bir şekilde önceden öngördük. Kadına şiddete karşı eylem gününde kanuna aykırı eylem yapıp, güya kadına şiddet olduğunu hem Türkiye'ye hem bütün dünyaya göstermek isteyen her zaman bir istismarcılar grubu hep mevcut. Her zaman da aynı tipleri görüyoruz. Aynı tipler telefon açıyorlar. Aynı tipler 'Yürüyüş yapmak istiyoruz, engelleniyor' derler. Dün Türkiye'nin her tarafında insanlar rahat rahat kanunun kendine belirlediği alanlar çerçevesinde bunu yaptılar. AK Parti teşkilatı 81 vilayette yürüyüşler düzenledi. Ankara'da, İstanbul'da başka siyasi partilerden binlerce kadın Türkiye'nin her tarafında bu yürüyüşleri yaptılar. Yasak olduğunu söylememize rağmen ve başka bir yer göstermemize rağmen dün İstanbul'da Taksim Tünel'de HDP'den PKK sempatizanlarına kadar birtakım bileşenler kendilerini oraya getirdiler. Biz de 'Buyurun açıklamanızı yapın' dedik; ancak illa polise hücum edecekler, 'Biz buradan yürüyeceğiz' diyecekler, kamuoyuna da 'Kadına şiddet gününde kadına şiddet gösterdiler' diyecekler."

'HDP MİLLETVEKİLLERİ KADINA ŞİDDETİ GÜNDEME GETİRMİYOR' İDDİASI

"Terör örgütlerinde bir şey gördüm; o da kadın istismarı ve çocuk istismarıdır. Bunun birçok alt sebebi var. Tek bir sebebi yok ve birçok iğrenç sebebi de var. PKK terör örgütü 13- 14 yaşındaki çocukları ailelerinin yanından alıp dağa götürüyor. Kadına şiddet, kadına taciz konusunda bir tek HDP'li milletvekilinin bu konuyu gündeme getirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz; çünkü patronları kızarlar. Bu konuyu tüm açıklığıyla bunların suratına da vurmak gerekir. 'Kadını özgürleştireceğiz' adı altında kadını bir tecavüz metası olarak Kandil'de kullananların yüzlerine bunları vurmak lazım. Ne bizim milletimize ne geleneğimize ne örfümüze ne adetimize bunların hiçbiri uymamaktadır. Bunlarla açık açık mücadele etmemiz gerekir. Kadın ve kadın üzerinden bütün bunları yapmaya çalışan bir anlayış söz konusu." (HABER MERKEZİ)

