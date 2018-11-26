Ä°stanbul'da 20 yÄ±lda 5 helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼

Sancaktepe'de dÃ¼ÅŸen askeri helikopter, son 20 yÄ±lda Ä°stanbul'da dÃ¼ÅŸen 5â€™inci helikopter oldu.

Ä°stanbul'da yaÅŸanan helikopter kazalarÄ±nda toplam 19 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°stanbul Maltepe açÄ±klarÄ±nda 6 Eylül 2018’de düÅŸen Bell 430 tipi helikopterde 1 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Pilot yaralandÄ±.

Ä°stanbul Büyükçekmece'de 10 Mart 2017’de EczacÄ±baÅŸÄ± Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düÅŸtü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Beykoz’da 20 MayÄ±s 2011’de Allouette 2 tipi polis helikopteri, BoÄŸaz’a düÅŸtü. 1 kiÅŸi yaralÄ± kurtuldu. 2’si polis 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

3 Nisan 1998’de Taksim üzerinde keÅŸif uçuÅŸu yaptÄ±ktan sonra Atatürk HavalimanÄ±'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki fÄ±skiyelere çarptÄ±ktan sonra kontrolü kaybederek üç katlÄ± bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±na düÅŸtü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 polis ve yoldan geçen bir vatandaÅŸ yaralandÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Ä°stanbul'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼, 4 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°stanbulâ€™da helikopter denize dÃ¼ÅŸtÃ¼: 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, pilot yaralÄ±

Ä°stanbul'da EczacÄ±baÅŸÄ± Grubu'na ait helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 12:20

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