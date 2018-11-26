Ä°stanbul'da askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼, 4 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°stanbul Sancaktepe'de bir apartmanÄ±n Ã¶nÃ¼ne askeri helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼. 4 asker hayatÄ±nÄ± kaybederken 1 asker yaralandÄ±.

Ä°stanbul Sancaktepe'de merkezi bir noktaya askeri helikopter düÅŸtü. Sokak ortasÄ±nda apartmanlarÄ±n arasÄ±na düÅŸen askeri helikopterde yer alan 4 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 asker ise yaralandÄ±. Ä°stanbul Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, helikopterin düÅŸüÅŸüne iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

EÄžÄ°TÄ°M UÇUÅžU Ä°ÇÄ°N HAVALANMIÅžTI

UH-1 tipi askeri helikopter saat 10:32'de eÄŸitim uçuÅŸu için Samandra'dan havalandÄ±. UçuÅŸu tamamlandÄ±ktan sonra kalktÄ±ÄŸÄ± yere dönecek olan helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasÄ±na düÅŸtü. Ä°stanbul ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam edildiÄŸi belirtilerek, "Sancaktepe Ä°lçemiz SarÄ±gazi Mahallesi FÄ±rtÄ±na sokakta bugün saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± ve eÄŸitim uçuÅŸu yapan bir askeri helikopterimiz düÅŸmüÅŸtür. Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 ÅŸehidimiz ve 1 yaralÄ±mÄ±z var. Olay yerinde sivil vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yaralandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin herhangi bir bilgi yoktur. Åžehitlerimize Allahtan rahmet, yaralÄ±mÄ±za acil ÅŸifalar diliyoruz" denildi.

FotoÄŸraf: ÇaÄŸrÄ± ÇalÄ±ÅŸkan/DHA

HULUSÄ° AKAR: ACÄ°L Ä°NÄ°Åž YAPMAK ZORUNDA KALMIÅžLAR

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar da Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte helikopterin düÅŸtüÄŸü SamandÄ±ra'ya geldi ve incelemelerde bulundu.

Akar, sabah saat 10.32'de eÄŸitim amacÄ±yla kalkan helikopterde 2 subay, 2 astsubay ve bir uzman çavuÅŸun eÄŸitim faaliyetlerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak saat 11.02'de helikopterle irtibatÄ±n kesildiÄŸini ve kazanÄ±n meydana geldiÄŸinin görüldüÄŸünü aktardÄ±. Akar, 2 astsubay ve 2 subayÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirterek "Åžu anda uzman çavuÅŸumuz yoÄŸun bakÄ±mda, ameliyatÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r. Bununla ilgili saÄŸlÄ±k personeli, doktorlar gerekli kararÄ± verdiler. Birinci ve müteakiben gerekirse ikinci ameliyatÄ± yapmak için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürmektedirler" ifadelerini kullandÄ±.

Pilotun bilinmeyen bir sebepten dolayÄ± acil iniÅŸ gerçekleÅŸtirme çabasÄ±na girdiÄŸini söyleyen Akar, "Bunu da gördüÄŸünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleÅŸtirmek için anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki büyük çaba göstermiÅŸler. Bunu da bir ölçüde saÄŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. HavaalanÄ±na çok yakÄ±n olmakla beraber maalesef havaalanÄ±na ulaÅŸmalarÄ± mümkün olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu çerçevede inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, hem adli hem idari soruÅŸturma sürmekte. Ä°lgili tüm makamlar konuyla alakalÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyorlar" dedi. Hulusi Akar, kaza incelemesinin ardÄ±ndan Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na geçerek, yetkililerden bilgi aldÄ±.

ERDOÄžAN'DAN BAÅžSAÄžLIÄžI

CumhurbaÅŸbakanÄ± Tayyip ErdoÄŸan UluslararasÄ± UyuÅŸturucu PolitikalarÄ± ve Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Sempozyumundaki konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Sancaktepe'deki helikopter kazasÄ±yla ilgili olarak, "Helikopter kazasÄ±nda kaybettiÄŸimiz askerlerimize Allahtan rahmet yaralÄ± askerimize rabbimden ÅŸifalar diliyorum ve ÅŸehitlerimizin ailelerine Türk SilahlÄ± Kuvvetlerimize milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimi ifade ediyorum. Rabbim milletimizi ve özellikle askerimiz her türlü kazadan afetten beladan korusun niyazÄ±nda bulunuyorum" dedi.

KILIÇDAROÄžLU TWITTER'DAN BAÅžSAÄžLIÄžI DÄ°LEDÄ°

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±m ile baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± iletti.

Ä°stanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acÄ±lÄ± ailelerine sabÄ±r, yaralÄ± askerimize acil ÅŸifa diliyorum. Milletimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. — Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu (@kilicdarogluk) 26 KasÄ±m 2018

(HABER MERKEZÄ°)

Ä°stanbul'da 20 yÄ±lda 5 helikopter dÃ¼ÅŸtÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 KasÄ±m 2018 14:17

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