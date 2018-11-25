â€˜Ayakta sayÄ±m ve aÄŸÄ±z iÃ§i aramayÄ± kabul etmeyen tutuklular darbedildiâ€™

Adana'da bulunan Ceyhan M Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde ayakta sayÄ±mÄ± ve aÄŸÄ±z iÃ§i arama uygulamasÄ±nÄ± kabul etmeyen tutuklularÄ±n darbedildiÄŸi iddia edildi.

Hamdullah KESEN

Ceyhan M Tipi KapalÄ± Cezaevi'ndeki tutuklularÄ±n ayakta sayÄ±mÄ± ve aÄŸÄ±z içi aramayÄ± kabul etmediÄŸi için gardiyanlar tarafÄ±ndan darbedilerek, hücreye konulduklarÄ± iddia edildi. Aileler konuya iliÅŸkin Ä°HD'ye baÅŸvurdu.

Aileler 22 KasÄ±m'da yaÅŸanan darp olayÄ±nda Zafer BahadÄ±r adlÄ± tutuklunun eli ve kafasÄ±nÄ±n, diÄŸer tutuklularÄ±nÄ±n da kafalarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan da hücrelere konulduklarÄ±nÄ± aktardÄ±. Darbedilen tutuklularÄ±n aileleri konuya iliÅŸkin Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Adana Åžubesine baÅŸvuru yaptÄ±.

‘HAYATLARINDAN ENDÄ°ÅžELÄ°YÄ°Z’

Tutuklu RÄ±dvan Tan'Ä±n annesi Güle Tan oÄŸlunun 24 KasÄ±m'da yaptÄ±klarÄ± haftalÄ±k telefon görüÅŸmesinde yaÅŸananlarÄ± aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bizler çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n hayatlarÄ±ndan endiÅŸeliyiz” dedi.

KafasÄ± ve elinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen tutuklu Zafer BahadÄ±r'Ä±n annesi AyÅŸe BahadÄ±r da, oÄŸlunun söylediklerini ÅŸöyle aktardÄ±:

“Gardiyanlar koÄŸuÅŸa gelip bize saldÄ±rdÄ±lar. KafamÄ± ve elimi kÄ±rdÄ±lar. KoÄŸuÅŸtaki tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± darbettiler. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±lar. EÄŸer biz müdahale etmeseydik, arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± boÄŸacaklardÄ±. Bizlere diyorlar, 'ayakta sayÄ±m verin. SayÄ±m sÄ±rasÄ±nda aÄŸzÄ±nÄ±zÄ± açÄ±n. HavalandÄ±rmanÄ±zÄ±n üstünü kapatacaÄŸÄ±z. Size güneÅŸi göstermeyeceÄŸiz' diyorlar. Buna karÅŸÄ± çÄ±kÄ±nca da darp ediliyoruz. Hasta arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z hastaneye sevk edilmiyor ve tedavileri geciktiriliyor. Bizler kamuoyuna duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz.”

Tutuklu Nedim Baysal'Ä±n aÄŸabeyi Vahap Baysal ise, cezaevi idaresinin tutuklular üzerinde sistematik bir iÅŸkence uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. 8 kiÅŸilik koÄŸuÅŸa sayÄ±m için 40 kiÅŸilik grubun geldiÄŸini söyleyen Baysal, ayakta sayÄ±m ve aÄŸÄ±z açma dayatmasÄ±nÄ± kabul etmeyen tutuklularÄ±n darbedildiÄŸini ifade etti.

REVÄ°RE 3 AY SONRA SEVK

TutuklularÄ±n hastaneye sevk sÄ±rasÄ±nda darbedilip hakaretlere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Baysal, “Hasta tutsaklarÄ± revire 3 ay sonraya götürüyorlar. Götürdüklerinde ise 'doktor yok' diyerek tedavi yapÄ±lmÄ±yor. KardeÅŸim, 24 KasÄ±m'da aradÄ±ÄŸÄ± eÅŸine; 'PerÅŸembe günü yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüÅŸmeden sonra gardiyanlar kalas ve coplarla bize saldÄ±rdÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kolu ve kafasÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. DiÄŸer bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kafasÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z gardiyanlarca boÄŸazÄ± sÄ±kÄ±larak boÄŸuluyordu. Hepimizi hücreye attÄ±lar' dedi” diye anlattÄ±.

Ä°ddialar üzerine aranan cezaevi idaresi telefonlara yanÄ±t vermedi. (Adana/MA)

www.evrensel.net