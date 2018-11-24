Sedat Peker: Beni gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar

Sedat Peker: KelepÃ§emi kameralara yansÄ±tÄ±p karizmamÄ± Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°nÅŸallah bu olmaz. Olursa da bu kelepÃ§eler bizim karizmamÄ±zÄ± Ã§izmez.

GeçmiÅŸte organize suç örgütü liderliÄŸinden hüküm giyen Sedat Peker, “Art niyetli kiÅŸiler devlet ve hükümet görevlilerine etki yapÄ±p ÅŸahsÄ±mÄ± gözaltÄ±na aldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” ifadesini kullandÄ±.

FETÖCÜLERÄ°N KIÅžKIRTMASI SONUCU GALEYANA GELEN BAZI DEÄžERLÄ° DEVLET GÖREVLÄ°LERÄ° VE VATANDAÅžLARIMIZA KARÅžI SAMÄ°MÄ° CEVAPLARIMDIR. BU FÄ°TNELERÄ° ÇIKARAN FETULLAHÇILARA KARÅžI Ä°SE CEVAPLARIM SANSÜRSÜZ OLARAK YER ALMIÅžTIR. (+18) pic.twitter.com/n0ePQaVqN0 — Sedat Peker (@sedat_peker) 23 KasÄ±m 2018

Peker, kiÅŸisel Twitter hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videosuna "FETÖ'cülerin kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ± sonucu galeyana gelen bazÄ± deÄŸerli devlet görevlileri ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± samimi cevaplarÄ±mdÄ±r. Bu fitneleri çÄ±karan FetullahçÄ±lara karÅŸÄ± ise cevaplarÄ±m sansürsüz olarak yer almÄ±ÅŸtÄ±r. (+18)" notunu ekledi. Peker’in açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

"Maalesef son günlerde ÅŸahsÄ±mÄ± üzen konuÅŸmalar duymaktayÄ±m. Devletin yetkili polislerini, adli personelini, ayrÄ±ca hükümetteki insanlarÄ± ÅŸahsÄ±ma karÅŸÄ± düÅŸman etmek için çalÄ±ÅŸmalar yapmaktadÄ±rlar

‘Sedat Peker arabalarla, polis korumalarÄ±yla gezerek, sanki ülkenin sahibiymiÅŸ gibi dolaÅŸÄ±yor' diyorlarmÄ±ÅŸ. Ben haddimi bilen kardeÅŸinizim. Ben hiçbir zaman kendimi bu ülkenin sahibi gibi hissetmedim, ancak çocukluÄŸumdan bu yana ülkemizin ve kutsal deÄŸerlerimizin bir neferi, bir fedaisi olduÄŸuma her zaman inandÄ±m.

FETÖ ve DHKP-C'nin ölüm listelerinde yer aldÄ±ÄŸÄ±m için korumayÄ± bana devlet verdi. Polislerin çakar kullanmalarÄ± yasal haklarÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n dedikodu malzemesi olmamasÄ± için bu hakkÄ±mdan fedakarlÄ±k ediyorum. Bu art niyetli kiÅŸiler devlet ve hükümet görevlilerine etki yapÄ±p ÅŸahsÄ±mÄ± gözaltÄ±na aldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Kelepçemi kameralara yansÄ±tÄ±p karizmamÄ± çizmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°nÅŸallah bu olmaz. Olursa da bu kelepçeler bizim karizmamÄ±zÄ± çizmez, aksine ÅŸeref verir. HaksÄ±z yere cezaevine girmek, bana ÅŸeref verir. Benim merak ettiÄŸim ÅŸahsÄ±ma nasÄ±l bir suçlama yöneltecekler? Ben yolda bulduÄŸum parayÄ± bile almÄ±yorum. ‘Kesin düÅŸmanlarÄ±m bana tuzak kurmuÅŸtur’ diyorum. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 19:21

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