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Sedat Peker'in adamÄ±ndan Can DÃ¼ndar'a Ã¶lÃ¼m tehdidi
Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Sedat Peker'in adamÄ± Ferhan Akay, Can DÃ¼ndar'Ä± 'KonsolosluÄŸa uÄŸrar mÄ±sÄ±n? BiÅŸey deneyeceÄŸizâ€¦' diyerek Ã¶lÃ¼mle tehdit etti.
Twitter hesabÄ±nÄ±n 'kiÅŸisel bilgiler' bölümünde kendisini 'Sedat Peker sosyal medya' olarak tanÄ±tan Ferhan Akay, gazeteci Can Dündar'Ä± ölümle tehdit etti.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamÄ± Akay, Twitter hesabÄ±ndan Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n Suudi Arabistan'Ä±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸunda öldürülmesine atfen, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan Gazeteci Can Dündar'a "KonsolosluÄŸa uÄŸrar mÄ±sÄ±n? BiÅŸey deneyeceÄŸiz..." diye yazdÄ±.
KonsolosluÄŸa uÄŸrar mÄ±sÄ±n? BiÅŸey deneyeceÄŸiz.. @candundaradasi— Ferhan Akay (@ferhanakaytr) 20 Ekim 2018
Akay paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±nda Dündar'a hakaret ederken katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Beyaz TV programlarÄ±yla tanÄ±nan Bilgi Teknolojileri, Sosyal Medya UzmanÄ± Emre Olur, tweetin altÄ±na "Yeni Ogün Samastlar hazÄ±r bekliyor. Bir gün ansÄ±zÄ±n gereÄŸi yapÄ±lÄ±r" yazarak tehditlere bir yenisini ekledi.
Yeni Ogün Samastlar hazÄ±r bekliyor.— Emre Olur (@emreolurr) 20 Ekim 2018
Bir gün ansÄ±zÄ±n gereÄŸi yapÄ±lÄ±r.
'BU HABERÄ° YAPAN ARKADAÅžIN BAÅžINA SAKSI DÜÅžERSE…'
Can Dündar'Ä± tehdit eden Ferhan Akay'Ä±n tweetinin altÄ±na "Yeni Ogün Samastlar hazÄ±r bekliyor. Bir gün ansÄ±zÄ±n gereÄŸi yapÄ±lÄ±r" yazan Emre Olur, Evrensel'i arayarak bu ifadelerinin tehdit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü ve haberin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.
Olur "Can Dündar'Ä±n temsilcisi misiniz arkadaÅŸÄ±m? Benim burada bir tehdidim yok, herhangi bir kaba tabir de kullanmadÄ±m. Sonraki tweetimi de alÄ±n madem bu haberi yaptÄ±nÄ±z. Sonraki tweetim de 'KanlarÄ±yla duÅŸ alacaÄŸÄ±mÄ±z günler yakÄ±ndÄ±r' tweetim" ifadelerini kullandÄ±.
YakÄ±ndÄ±r aÄŸabey yakÄ±n..— Emre Olur(@emreolurr) 20 Ekim 2018
Ä°ÅŸte o zaman Reis’in dediÄŸi gibi kanlarÄ±yla duÅŸ alacaÄŸÄ±z.
Habere iliÅŸkin hukuki süreç baÅŸlatacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Olur, sözlerinin tehdit olmadÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nÄ± ÅŸu örnekle 'destekledi': "Bu haberi yapan editör arkadaÅŸ hakkÄ±nda ben televizyonlardan çÄ±kÄ±p desem ki, 'Eyy Evrensel'deki benim hakkÄ±mda haber yapan editör arkadaÅŸ'… Ofisten çÄ±karken baÅŸÄ±na saksÄ± düÅŸse benden mi bileceksin? Bu da mÄ± tehdit sayÄ±lÄ±yor? Böyle habercilik olmaz."
NE OLMUÅžTU?
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan da Almanya BaÅŸbabanÄ± Angela Merkel ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda “AjandÄ±r, devletin sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etmiÅŸtir” sözleriyle Dündar'Ä± hedef göstermiÅŸti.
Can Dündar, ErdoÄŸan'a yanÄ±t olarak "ErdoÄŸan, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda dünyanÄ±n gözünün içine baka baka yalan söyledi. Ajan olduÄŸumu kanÄ±tlarsa mesleÄŸi bÄ±rakacaÄŸÄ±m. YayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z görüntüler devletin kendi çektiÄŸi görüntüler. Burada yargÄ±lanmasÄ± gereken gazeteciler deÄŸil operasyonu yapanlar olmasÄ± gerekenler olduÄŸunu biliyorum. Bu konuda mahkemenin verdiÄŸi 5 yÄ±l 10 aylÄ±k hapis cezasÄ± kararÄ± YargÄ±tay tarafÄ±ndan bozuldu. Bir, ben ajan deÄŸilim, iki, hakkÄ±mda kesinleÅŸmiÅŸ bir karar yok, üç, ülkemden kaçmadÄ±m ve devlet sÄ±rlarÄ±nÄ± ifÅŸa etmedim" demiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 16:46
Can DÃ¼ndar'dan ErdoÄŸan'a yanÄ±t: Ajan deÄŸil gazeteciyim