AKP'nin Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± olan Osman Zolan kimdir?

Osman Zolan, 1964 yÄ±lÄ±nda Denizli'nin Tavas ilçesinde doÄŸdu. Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Osman Zolan, ilk öÄŸrenimini Tavas-Garipköy'de, orta ve lise eÄŸitimini ise Isparta- Gönen ÖÄŸretmen Lisesi'nde yaptÄ±. Akademik eÄŸitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan BaÅŸkan Zolan, Denizli Barosu'na kayÄ±tlÄ± olarak avukatlÄ±k yaptÄ±. Bu dönemde sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nda aktif olarak görev aldÄ±.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Denizli Belediye Meclis üyeliÄŸine seçilen BaÅŸkan Zolan, 2004 ile 2011 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü.

10 Mart 2011'de dönemin Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Zeybekci'nin AKP’den milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± için istifa etmesi üzerine belediye baÅŸkan vekili görevini yaptÄ±.

Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapÄ±lan seçimle Denizli Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirildi.

30 Mart 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan Mahalli Ä°dareler Genel Seçimleri'nde AKP’den seçilerek Denizli BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± oldu. Zolan, evli ve 2 çocuk babasÄ±dÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

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