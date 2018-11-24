GÃ¶ÄŸsÃ¼ne kesici alet saplanan mermer iÅŸÃ§isi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ÅŸÃ§i Osman Demirkol, Karaman'da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± mermer ocaÄŸÄ±nda makineden fÄ±rlayan kesici aletin gÃ¶ÄŸsÃ¼ne saplanmasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Mermer iÅŸçisi Osman Demirkol (20), çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± mermer ocaÄŸÄ±nda mermer kesme makinesinden fÄ±rlayan kesici aletin göÄŸsüne saplanmasÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Demirkol, tedavi gördüÄŸü hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay, Özdemir Köyü'ndeki mermer ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Ocakta mermer kesen iÅŸçi Osman Demirkol, makinenin içindeki 'elmas' denilen kesici aletin yerinden fÄ±rlayÄ±p, göÄŸsüne saplanmasÄ±yla yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda aÄŸabeyi Halil Demirkol'un da bulunduÄŸu mesai arkadaÅŸlarÄ±, genç iÅŸçinin yanÄ±na koÅŸtu. AÄŸabey Demirkol, kardeÅŸini otomobille hastaneye götürmek için yola çÄ±ktÄ±. YaralÄ± Osman Demirkol, yolda, çaÄŸrÄ±lan ambulansa alÄ±ndÄ±. Ancak bu sÄ±rada kalbi durdu. SaÄŸlÄ±k görevlilerin müdahalesiyle hayata döndürülen Demirkol, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan Demirkol, bu sabah saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. (Karaman/DHA)

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