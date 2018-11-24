AKP, DiyarbakÄ±r ve Hakkariâ€™de kayyÄ±mlarÄ± aday gÃ¶sterdi

Evrensel YazarÄ± Yusuf KarataÅŸ AKPâ€™nin Hakkari ve DiyarbakÄ±râ€™da kayyÄ±mlarÄ± aday gÃ¶stermesini deÄŸerlendirdi: Sosyoekonomik Ã§Ä±kar iliÅŸkisi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

AKP’nin, DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ±n KayyÄ±m Cumali Atilla, Hakkari Belediye BaÅŸkan adayÄ±nÄ±n da KayyÄ±m Cüneyt Epçim olmasÄ± dikkat çekti.

Bölgedeki siyasi atmosferi yakÄ±ndan takip eden Evrensel YazarÄ± Yusuf KarataÅŸ, AKP’nin DiyarbakÄ±r ve Hakkari için kayyÄ±m adaylarÄ±nÄ± göstermesini “KayyÄ±m etrafÄ±nda sosyoekonomik bir iliÅŸki aÄŸÄ±nÄ±n örgütlenmesi” olarak yorumladÄ±. KarataÅŸ, “Ä°ktidarÄ±n DiyarbakÄ±r ve Hakkari’de rant ve çÄ±kar iliÅŸkisini oya dönüÅŸtürmek üzerine bir hesap yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz” Ä°fadelerini kullandÄ±. SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na da atÄ±f yapan KarataÅŸ, birçok ilde kayyÄ±m adaylarÄ±nÄ±n gösterilmemesini ise, borç, yolsuzluk iddialarÄ±nÄ±n AKP içinde ciddi bir tartÄ±ÅŸmaya neden olduÄŸunun iÅŸareti olarak deÄŸerlendirdi.

‘RANT Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° OYA DÖNÜÅžTÜRMEK Ä°ÇÄ°N HESAP YAPILIYOR’

KarataÅŸ’Ä±n deÄŸerlendirmeleri ÅŸöyle:

“DiyarbakÄ±r, açÄ±klanan liste içinde kayyÄ±m etrafÄ±nda sosyal ve ekonomik olarak yeni bir örgütlenmenin görece baÅŸarÄ±labildiÄŸi bir kent olmasÄ±ndan kaynaklÄ± kÄ±smen diÄŸer yerlerden ayrÄ±labilir. Borç noktasÄ±nda da diÄŸer yerlerle aynÄ± olmasÄ±na raÄŸmen kayyÄ±m etrafÄ±nda sosyoekonomik bir iliÅŸki aÄŸÄ±nÄ±n örgütlenmesi, eski belediyede çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n tasfiye edilmesi, yeni iÅŸe almalar, yeni ihaleler, sosyal olanaklarÄ±n yeni kesimlerin üzerinden yeniden kullanÄ±lmasÄ± DiyarbakÄ±r’da kayyÄ±m politikasÄ± üzerinden sosyoekonomik belli bir çÄ±kar iliÅŸkisi saÄŸlamÄ±ÅŸ durumda. DolayÄ±sÄ±yla kayyÄ±mÄ±n DiyarbakÄ±r’da ve Hakkari’de aday gösterilmesi, aslÄ±nda iktidarÄ±n burayÄ± kazanmasa bile bu rant ve çÄ±kar iliÅŸkisini oya dönüÅŸtürmek üzerine bir hesap yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz.

TOPLUM ÜZERÄ°NDE BASKI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “Bizim istemediÄŸimiz adaylar olursa biz yeniden beklemeyeceÄŸiz kayyÄ±m atayacaÄŸÄ±z” söylemini de hatÄ±rlatan Yusuf KarataÅŸ, kayyÄ±mda Ä±srar etmenin toplumun üzerinde baskÄ± oluÅŸturmaya dönük olduÄŸuna dikkat çekti.

KarataÅŸ ÅŸöyle dedi: “ToplamÄ± bakÄ±mÄ±ndan; kayyÄ±m politikasÄ± her ne kadar darbecilikle mücadele adÄ± altÄ±nda ortaya konulan bir süreçte gündeme getirilmiÅŸ olsa da asÄ±l olarak halkÄ±n iradesine el koyan bir sürecin sonucu ortaya çÄ±ktÄ±. Bu hizmet ve benzeri söylemlerin aksine çÄ±kar ve rant iliÅŸkisinin ve bir yolsuzluk aÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve belediyelerin ciddi bir biçimde borçlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± son SayÄ±ÅŸtay raporunda da kendini gösteriyor. Bu tablo aslÄ±nda ÅŸimdiden iktidarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirafÄ± olarak deÄŸerlendirilebilir. DiyarbakÄ±r’daki tabloyu, kazanmaktan çok iliÅŸki aÄŸÄ±nÄ± oya dönüÅŸtürmek ve bir ÅŸekilde burada halkÄ±n belli bir kesimi üzerinde kendisini var etmek ÅŸeklinde tarif edebiliriz.” (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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