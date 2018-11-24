Kaliforniya'da yangÄ±n sÃ¶nmeye baÅŸladÄ± ancak arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± zorlaÅŸtÄ±

Kaliforniya yangÄ±nÄ± saÄŸanak yaÄŸmurun da etkisiyle sÃ¶nmeye baÅŸladÄ±. Ancak yaÄŸÄ±ÅŸ arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çÄ±kan, bugüne kadar 86 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve beÅŸ yüzü aÅŸkÄ±n kiÅŸinin hala kayÄ±p olduÄŸu orman yangÄ±nÄ±, saÄŸanak yaÄŸmurun da etkisiyle sönmeye baÅŸladÄ±. Ancak yaÄŸan saÄŸanak yaÄŸmur alanda yürümeyi zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve sert rüzgarlar da aÄŸaçlarÄ±n devrilmesine neden olduÄŸu için arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± zorlaÅŸtÄ±.

Associated Press'te yer alan habere göre, birçok arama kurtarma ekibi kötü hava koÅŸullarÄ± nedeniyle çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurmak zorunda kaldÄ±. Arama kurtarma ekiplerinden birine liderlik yapan Craig Covey, artÄ±k ormanÄ±n içinde kayÄ±p olan insanlarÄ±n hayatta olmalarÄ±nÄ± ima ederek "artÄ±k hayat kurtarmÄ±yoruz" dedi ve arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n daha çok orman içinde hayatÄ±nÄ± kaybedenlere ulaÅŸmak için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu sebepten dolayÄ± çoÄŸu ekip liderinin, kurtarma görevlilerini riske atmak istemediÄŸi belirtiliyor.

Birkaç gündür ÅŸiddetli bir ÅŸekilde devam eden saÄŸanak yaÄŸmur yangÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± engelledi ve artÄ±k yangÄ±nÄ± sönme noktasÄ±na getirdi. FÄ±rtÄ±nalÄ± hava geçtikten sonra yetkililer yangÄ±nÄ±n durumunu konuÅŸmak için bir toplantÄ± yapacak. YaÄŸmurdan sonra yangÄ±nÄ±n itfaiyeciler tarafÄ±ndan müdahale edebilecek duruma gelmesi bekleniyor.

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