Kaliforniya'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 79â€™a yÃ¼kseldi, 699 kiÅŸi kayÄ±p

Kaliforniyaâ€™da 8 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayan yangÄ±nÄ±n ÅŸu an iÃ§in yÃ¼zde 65â€™i kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda.

ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde devam eden ve eyalet tarihinin en büyük orman yangÄ±nÄ± olan yangÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 79'a yükseldi.

AA'nÄ±n haberine göre Butte Bölgesi Åžerifi Kory Honea, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, eyaletin kuzeyinde süren Camp YangÄ±nÄ±'nda son olarak iki kiÅŸinin daha cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve toplam can kaybÄ±nÄ±n 79'u bulduÄŸunu söyledi.

YangÄ±nda 699 kiÅŸiden de hâlâ haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Honea, 12 bine yakÄ±n yapÄ±nÄ±n ise kül olduÄŸunu sözlerine ekledi.

Camp YangÄ±nÄ± ÅŸu ana kadar 611 kilometrekarelik bir alana yayÄ±ldÄ±.

BazÄ± bölge sakinlerinin yoÄŸun trafikte, kaçmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken arabalarÄ±nda can verdiÄŸi belirtiliyor. Saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda da, DNA testlerine tabi tutulmak üzere insan kalÄ±ntÄ±sÄ± olabilecek her ÅŸey toplanÄ±yor... 8 KasÄ±m’da baÅŸlayan yangÄ±nÄ±n ÅŸu an için yüzde 65’i kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. Bu hafta yaÄŸmasÄ± beklenen yaÄŸmurun alevleri yatÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ± bekleniyor. Ancak evlerini terk edip çadÄ±rlarda yaÅŸamak zorunda kalan binlerce insanÄ±n hayatÄ±nÄ± ise iyice zorlaÅŸtÄ±racak. YangÄ±n nedeniyle 46 bin kiÅŸi evlerini tahliye etti. Bu kiÅŸilerin bazÄ±larÄ± ailelerinin yanÄ±na yerleÅŸse de, bazÄ±larÄ± araçlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda kamp yapÄ±yor. Kaliforniya’da bugüne dek en büyük kayba yol açan yangÄ±n 1933 yÄ±lÄ±nda Los Angeles’ta çÄ±kan Griffith Park yangÄ±nÄ±ydÄ±. Bu faciada 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Uzmanlar, son yangÄ±nÄ±n böylesine büyümesinin küresel Ä±sÄ±nma, kuraklÄ±k, yeni yapÄ±laÅŸma biçimleri ve eski, hasarlÄ± elektrik direklerinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor.

GÜNEYDE DE YANGINLAR SÜRÜYOR

Eyaletin güneyinde devam eden yangÄ±nlarda da 3 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 450 ev ciddi hasar gördü.

Güneydeki yangÄ±nda evi zarar gören, tamamen yanan veya yangÄ±n nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasÄ±nda oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 07:59

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