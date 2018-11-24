CHP: Kıdem tazminatı fonu yağmanın önünü açar

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından hazırlanan kıdem tazminatı raporunda, kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda işten atmaların kolaylaşacağını belirtilerek, “Kıdem tazminatının fona devri, işçilerin emeğinin ve geleceğinin sorgusuz sualsiz bir şekilde yağmalanmasının da önünü açacaktır” denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba kıdem tazminatı hakkı ile ilgili bir rapor yayınladı. Yeni Ekonomi Programı’na göre, önümüzdeki yıl bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı sistemi hayata geçirilmek istendiğini belirten Ağbaba, kıdem tazminatının fona devredilmesi ile işçilerin tamamen güvencesiz ve savunmasız bırakılacağını ifade etti.

İKTİDARIN VE PATRONLARIN ORTAK HEDEFİ

1936 yılından itibaren bir hak olan kıdem tazminatının iktidar ve patronlar tarafından kaldırmak istendiğine değinen Ağbaba, “Kıdem tazminatı hakkının kaldırılması veya budanması işçilerin 82 yıllık kazanımını ve birikimini yok edecektir” dedi. Dünya genelinde 152 ülkede zorunlu kıdem tazminatı uygulaması olduğunu hatırlatan Ağbaba, kıdem tazminatı olmayan ülke sayısının sadece 13 olduğunu raporunda ifade etti.

İŞSİZLİK FONU GİBİ OLACAK

İktidarın kıdem tazminatını fona devretmek ve yüzde 8.33 olan devlet katkısını yüzde 3’e düşürmek için çalışmalar yaptığına değinilen raporda, kıdem tazminatının fona devredilmesinin kıdem hakkını ortadan kaldıracağına dikkat çekildi. Ağbaba, kıdem tazminatının fona devredilmesi ile gün sayısında yaşanan düşüş ile birlikte hak edilen ücretin yarı yarıya düşeceğini, işçilerin kıdem hakkı alacaklarının yüzde 3 azalacağını ve İşsizlik Sigortası Fonu’nda olduğu gibi kurulacak fonun amaç dışı kullanılacağını söyledi.

Kıdem tazminatının işçilerin elinde kalan son güvence olduğunu söyleyen Ağbaba, “Bu son güvence de ‘bireysel hesap sistemi’ ve ‘fona devredilme’ gibi uygulamalar ile ortadan kaldırılmak istenmektedir” dedi. Kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda işten atmaların kolaylaşacağını belirten Ağbaba, “Kıdem tazminatının fona devri, işçilerin emeğinin ve geleceğinin sorgusuz ve sualsiz bir şekilde yağmalanmasının da önünü açacaktır” dedi.

'TÜM İŞÇİLER YARARLANABİLSİN'

Ayrıca İşsizlik Fonu’nun tüm işçiler için, çalışma yılı aramaksızın bir hak olarak tanınmasını öneren Ağbaba, kıdem tazminatı hakkından, istifa eden işçilerin de yararlanabilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, raporda kıdem tazminatı da dahil olmak üzere işçi alacaklarının devlet alacakları dahil olmak üzere tüm alacaklardan öncelikli sıraya alınması gerektiğini belirtti.