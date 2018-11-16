Mehmet Ã–zhaseki: Ä°smim Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±, 'Bismillah' deriz, yola koyuluruz

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Ã–zhaseki: Ä°smim Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. DoÄŸru, bunu inkar edecek deÄŸilim.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki, Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki soruya “Ä°smim öne çÄ±ktÄ±. DoÄŸru, bunu inkar edecek deÄŸilim. Takdir benim üzerimde olursa 'Bismillah' deriz, yola koyuluruz” dedi.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki, NTV'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda yerel seçimlere dair açÄ±klamalarda bulundu.

AKP’de 18 KasÄ±m'da yapÄ±lacak e-temayül yoklamasÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±n o gün saat 17.00'de CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n önünde olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Özhaseki, "TeÅŸkilatÄ±n görüÅŸü ve raporlar 2-3 isim arasÄ±nda git gellere sebep oluyorsa orada yeni anketler yaparak vatandaÅŸlara sorulacak” diye konuÅŸtu.

‘ÖNÜMÜZDEKÄ° HAFTA Ä°LK AÇIKLAMALAR GELEBÄ°LÄ°R’

AKP’de belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n ne zaman açÄ±klanmaya baÅŸlanacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruya Özhaseki, "Åžu anda tespit ettiÄŸimiz iller var. BunlarÄ±n açÄ±klanmasÄ± hususunda netlik olmamakla birlikte peyderpey açÄ±klayabiliriz. Önümüzdeki hafta ilk açÄ±klamalar gelebilir” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

AKP’de "adaylarÄ±n topluca açÄ±klanmasÄ±" yönünde görüÅŸ belirtenlerin de olduÄŸunu dile getiren Özhaseki, bunun da tercih edilebileceÄŸini söyledi.

Özhaseki, "Birçok ili, ilçelerine kadar netleÅŸtirdik. Önümüzdeki 10-15 gün içinde tüm Türkiye'yi hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olarak dosyalarÄ± SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za arz edecek ÅŸekilde tutuyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

“'BEN ADAYIM' DEMEK KADAR GARÄ°P BÄ°R ÅžEY OLAMAZ"

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki soruya Özhaseki, "Bizim gibi kamuya mal olmuÅŸ, bilinen insanlarÄ±n 'Ben adayÄ±m' demesi kadar garip bir ÅŸey olamaz. Ben 21 sene belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±m. Allah'a ÅŸükür ÅŸehri bir yerden alÄ±p bir yere taÅŸÄ±dÄ±k." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Özhaseki, ÅŸöyle devam etti:

"Bu kadar halka mal olmuÅŸ bir insanÄ±n çÄ±kÄ±p da 'Ben adayÄ±m' diye dilekçe vermesini kimse beklemesin, o garip bir ÅŸey olur. Her gün CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla görüÅŸen, önüne raporlar sunan bir insan olarak orada benim 'adayÄ±m' demem doÄŸru olmaz. Ancak gelinen noktada gerek bizim içimizde Genel Merkezde gerekse dÄ±ÅŸarÄ±da teÅŸkilatlar bazÄ±nda ismim öne çÄ±ktÄ±. DoÄŸru, bunu inkar edecek deÄŸilim. Ankara için düÅŸündüÄŸümüz isimler SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n takdirinde. Önüne koyup herkesin lehinde aleyhinde ne varsa söylemiÅŸ bir insanÄ±m. Hatta 'Efendim ÅŸu güzel insanlarla daha iyi yola devam edebiliriz' diye insanlarÄ± överek CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n önüne götürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Oradan çÄ±kan takdir benim üzerimde olursa 'Bismillah' deriz, yola koyuluruz. Yapabileceklerimizi anlatÄ±rÄ±z ama bu konuda 'netleÅŸme oldu' demek çok doÄŸru olmaz."

ÜÇ DÖNEM KURALI Ä°ÅžLEYECEK

Üç dönem kuralÄ±nÄ±n iÅŸleyeceÄŸini açÄ±klayan Özhaseki, bazÄ± yerlerde bu kurala takÄ±lan isimlerin devam etmesi görüÅŸü çÄ±karsa MYK'da görüÅŸüleceÄŸini, bir elin parmaklarÄ± kadar isimlerin devamÄ± yönünde bir kararÄ±n çÄ±kabileceÄŸini bildirdi.

Üç dönemi doldurmuÅŸ olanlarÄ±n baÅŸka görevlerde deÄŸerlendirilebileceÄŸine dikkati çeken Özhaseki, "Ä°stanbul için 39 ilçe var, 8 arkadaÅŸÄ±mÄ±z orada 3 dönemi dolduruyor. Bu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bazÄ±larÄ±na baÅŸka ilçelerde veya baÅŸka illerde, bulunduklarÄ± ÅŸehirlerde görev verebiliriz." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

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