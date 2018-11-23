Gazeteci Baha GÃ¼ngÃ¶r hayatÄ±nÄ± kaybetti

Almanya'da yaÅŸayan TÃ¼rkiye kÃ¶kenli Gazeteci Baha GÃ¼ngÃ¶r 68 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Türkiye kökenli Gazeteci Baha Güngör yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 68 yaÅŸÄ±ndaki Güngör, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son olarak DW Türkçe’de çalÄ±ÅŸan Güngör, meslek hayatÄ± boyunca farklÄ± kültürler ve ülkeler arasÄ±nda köprüler kurulmasÄ± için çaba sarf etti.

1950’de Ä°stanbul’da dünyaya gelen Güngör, 1961’de Almanya ile Türkiye arasÄ±nda imzalanan iÅŸ gücü sözleÅŸmesinin ardÄ±ndan diÅŸ doktoru babasÄ± ve annesiyle birlikte Almanya’ya geldi. Tüm eÄŸitimini Almanya’da tamamladÄ±. 1976’da gazeteciliÄŸe baÅŸlayan Güngör, 40 yÄ±l boyunca aralÄ±ksÄ±z mesleÄŸini sürdürdü. Kariyerinin tamamÄ±nÄ± da Alman gazete, ajans ve radyolarda sürdüren Güngör, uzun yÄ±llar Alman Haber AjansÄ±nÄ±n (DPA) Türkiye temsilciliÄŸini yürüttü. 1999’da Deutsche Welle’nin Türkçe redaksiyonunun baÅŸÄ±na geçen Güngör, emekli olana kadar da bu görevini sürdürdü. Ä°ki kitabÄ± bulunan Güngör, 1978 yÄ±lÄ±nda Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±. Ä°ki çocuk babasÄ± Güngör’ün cenazesi Almanya’ya geldiÄŸi ilk ÅŸehir olan Aachen’da topraÄŸa verilecek. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 13:05

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