MaaÅŸlarÄ±nÄ± isteyen taÅŸeron karayolu iÅŸÃ§ileri iÅŸten atÄ±ldÄ±

Ä°zmir'de karayollarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 70 taÅŸeron iÅŸÃ§i Ã¶denmeyen maaÅŸlarÄ±nÄ± isteyince maaÅŸlarÄ± Ã¶denerek iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir'de karayollarÄ±nda çalÄ±ÅŸan yaklaÅŸÄ±k 70 taÅŸeron iÅŸçi ödenmeyen maaÅŸlarÄ±nÄ± isteyince maaÅŸlarÄ± ödenerek iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸçiler, 'Kadroya alÄ±nÄ±r mÄ±yÄ±z' diye sorduklarÄ± karayolu yetkililerinden 'Kuruma eÅŸek alsak bile demirbaÅŸ olarak kayda geçer ama sizlerin kadroya geçme ihtimali yok. Sizler, ihalenizden kaynaklÄ± karayollarÄ±nda iÅŸçi olarak bile gözükmüyorsunuz" yanÄ±tÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Hükümet kamuda taÅŸeron çalÄ±ÅŸmayÄ± bitirdiÄŸini iddia etse de taÅŸeron ÅŸirketler, iÅŸçileri maÄŸdur etmeyi sürdürüyor. Ä°halelerinin 'anahtar teslim' olmasÄ±ndan kaynaklÄ± kadro kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan karayollarÄ± iÅŸçileri taÅŸeron ÅŸirketlerin insafÄ±na bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü 2. Bölge MüdürlüÄŸü'nün açmÄ±ÅŸ olduÄŸu yol bakÄ±m, temizlik ve peyzaj iÅŸleri ihalesini 3. yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na alan taÅŸeron ÅŸirket, haklarÄ±nÄ± isteyen taÅŸeron iÅŸçileri iÅŸten çÄ±kardÄ±.

TaÅŸeron ÅŸirket iÅŸ baÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±rken 3 yÄ±l boyunca düzenli çalÄ±ÅŸma ve zamanÄ±nda maaÅŸ ödeme vaat etse de iÅŸçiler çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± 3 ay boyunca parça parça toplamda bir maaÅŸ alabildi. MaaÅŸ alamadÄ±klarÄ± için zorluk yaÅŸayan iÅŸçilere gerekçe olarak krizden kaynaklÄ± KarayollarÄ± Bölge MüdürlüÄŸü'nün ödemeleri zamanÄ±nda yapmamasÄ± gösterildi. KarayollarÄ± yetkileri de iÅŸçileri de ödenek olmadÄ±ÄŸÄ± taÅŸeron ÅŸirkete ödeme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± yönünde açÄ±klamalarda bulundu. Krizin faturasÄ± bir kez daha iÅŸçilere kesilmiÅŸ oldu.

'YENÄ° ALINAN Ä°ÅžÇÄ°LER DE MAÄžDUR OLACAK'

Ä°ÅŸçilerin tepkisi giderek büyüyünce taÅŸeron ÅŸirket iÅŸçilerin bütün alacaklarÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±rken 80 iÅŸçinin 70'nin iÅŸ sözleÅŸmesini fesh etti. Ä°ÅŸten atÄ±lanlar arasÄ±nda ÅŸef ve kontrol ekipleri de bulunuyor. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin yerine ise yeni iÅŸçiler alÄ±nmÄ±ÅŸ.

Ä°ÅŸçiler "Bir yerden para bulunca maaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± ödediler ama biz 3 ay boyunca ne kiramÄ±zÄ± ödeyebildik, ne evimize doÄŸru düzgün yiyecek alabildik. ÇocuklarÄ±mÄ±z para isteyince bir ÅŸey diyemiyorduk. Åžimdi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ise kira, faturalar ve bakkal veya kredi kartÄ± borçlarÄ±na gidecek. Bizlerin yerine alÄ±nan iÅŸçilere de ödeme yapamayacaklar, o iÅŸçiler de aynÄ± sorunlarÄ± yaÅŸayacaklar. Bir süre sonra yine ödeme alamayÄ±nca çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± verecekler. TaÅŸeron çalÄ±ÅŸma sistemi oldukça bu böyle sürüp gidecek. Åžirket 'Ben nasÄ±l olsa devletten paramÄ± alacaÄŸÄ±m' mantÄ±ÄŸÄ±yla hareket ediyor. Ä°halede iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ±n belirli olmamasÄ±ndan faydalanÄ±yorlar. Daha az masrafla bu süreci yürütme derdindeler. Bizlerin yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlar kimsenin umurunda deÄŸil" dedi.

Ä°ÅŸe girerken karayollarÄ± olduÄŸu için bir süre sonra kadrolu çalÄ±ÅŸma ümidi taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler ÅŸunlarÄ± söyledi: "Bir çoÄŸumuz iÅŸlerini bÄ±rakÄ±p geldi, belki kadroya gireriz diye ama o da yalan oldu. 'Kadroya alÄ±nÄ±r mÄ±yÄ±z' diye sorduÄŸumuz karayolu yetkilileri bizlere 'Kuruma eÅŸek alsak bile demirbaÅŸ olarak kayda geçer ama sizlerin kadroya geçme ihtimali yok. Sizler, ihalenizden kaynaklÄ± karayollarÄ±nda iÅŸçi olarak bile gözükmüyorsunuz" dediler".

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