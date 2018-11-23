HÃ¼kÃ¼metin hedefi: Ailenin lokomotifi kadÄ±n

ErdoÄŸan, 'Ailenin gÃ¼Ã§lendirilmesi' baÅŸlÄ±klÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesi'nde konuÅŸtu ve bir kez daha 'KadÄ±n-erkek eÅŸitliÄŸi fÄ±trata ters' mesajÄ± verdi.

Gizem ÖRNEK

Ä°stanbul

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü öncesi KADEM’in düzenlediÄŸi KadÄ±n ve Adalet Zirvesinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan’Ä±n hedefinde yine kadÄ±nlarÄ±n eÅŸitlik mücadelesi vardÄ±. EÅŸitlik ve adalet kavramÄ±nÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren ErdoÄŸan, “Güçlü ile zayÄ±fÄ± aynÄ± yarÄ±ÅŸa sokamazsÄ±nÄ±z. 100 metreyi bayan erkek aynÄ± ÅŸekilde mi koÅŸturacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. ErdoÄŸan’Ä±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± deÄŸerlendiren HDP Ä°stanbul Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, “ErdoÄŸan eÅŸitsizliÄŸi sürdürmek ve kadÄ±nlarÄ± insan olarak, birey olarak görmemek konusunda Ä±srar ediyor. Gerekirse 100 metreyi de koÅŸarÄ±z” dedi.

Hükümete yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen ve kurucularÄ± arasÄ±nda Sümeyye ErdoÄŸan’Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± KADEM tarafÄ±ndan 25 KasÄ±m öncesinde düzenlenen 3. UluslararasÄ± KadÄ±n ve Adalet Zirvesinde, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan konuÅŸtu.

KadÄ±n hareketinin eleÅŸtirilerini yine dikkate almayan ErdoÄŸan kadÄ±nÄ± “ailenin bir parçasÄ±” olarak ele alma yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± sürdürdü. “KadÄ±n, ailenin hem ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± hem de lokomotifidir” diyen ErdoÄŸan, kadÄ±na yönelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da reddederek “KadÄ±na ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmamÄ±z mümkün deÄŸildir. FÄ±tratÄ±n gereÄŸi yaratÄ±lanlara aynÄ± gözle bakmaktÄ±r. Bizim kültür köklerimizde cinsiyet ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yoktur” dedi.

ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nda dikkat çeken diÄŸer notlar ise ÅŸöyle;

- “Aile kurumunun güçlü olmadÄ±ÄŸÄ± bir toplumun geleceÄŸi kadÄ±n ve erkek için aynÄ± derecede karanlÄ±ktÄ±r. KadÄ±n, ailenin hem ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± hem de lokomotifidir.”

- “Dün kadÄ±nÄ± en bayaÄŸÄ±sÄ±ndan bir meta olarak kullanan zihniyetin bugün kadÄ±nÄ± yine meta anlayÄ±ÅŸÄ±yla ama bu defa eÅŸitlik ambalajÄ± içinde kullanÄ±yor olmasÄ± bizim için ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir.”

- “BatÄ± ülkelerindeki insan, çocuk, kadÄ±n hatta hayvan haklarÄ± konusundaki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gerisinde çok büyük acÄ±lar vardÄ±r. KÄ±rÄ±lmalar keskin olunca tartÄ±ÅŸmalar ve bu doÄŸrultuda atÄ±lan adÄ±mlar da büyük olur. Bizim tarihimizde böyle kÄ±rÄ±lmalar bulamazsÄ±nÄ±z. Ä°nancÄ±mÄ±z da kültürümüz de buna imkan vermez.”

- “Adalet herkese aynÄ± ÅŸekilde davranmak anlamÄ±na gelmiyor. Büyük ile küçüÄŸü aynÄ± terazide tartamazsÄ±nÄ±z. BazÄ±larÄ± eÅŸitlik eÅŸitlik diyor da, 100 metreyi erkekle bayan koÅŸsunlar, bu adalet olur mu?”

‘BU ROL EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN DEVAMI’

“KadÄ±n ailenin lokomotifidir” sözlerine tepki gösteren HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, “Bu ifade aslÄ±nda bugüne kadarki politikanÄ±n devam eden bir tezahürü. Yani aileye iliÅŸkin her türlü rolü kadÄ±nÄ±n üstlenmesi gerektiÄŸini ifade eden bir açÄ±klama. Bu söz aynÄ± zamanda, emek sömürüsü ile süren kapitalizmin de devamÄ±nÄ± saÄŸlayan bir rol biçmektir kadÄ±nlara” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Aile içinde eÅŸitlik olmasÄ± gerektiÄŸine, her bireyin aile ferdi olarak haklarÄ±nÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸine dikkat çeken KerestecioÄŸlu, “Ä°ktidar uzun yÄ±llardÄ±r bu söylemiyle kadÄ±na aile içinde bir rol tanÄ±mlÄ±yor ve birey olarak, tek baÅŸÄ±na daha özgürlükçü bir yol göstermiyor” dedi.

AKP hükümetin son dönemde hedef haline getirdiÄŸi kadÄ±n haklarÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan KerestecioÄŸlu, “BoÅŸanmayÄ± engelleme giriÅŸimleri, nafakanÄ±n sÄ±nÄ±rlandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, ara buluculuk gibi giriÅŸimler hükümetin aile politikasÄ±dÄ±r, hepsi birbirinin devamÄ±dÄ±r. Bunlar kapitalist düzen içindeki yapÄ±nÄ±n da devamÄ±nÄ± saÄŸlama giriÅŸimleridir” dedi.

Tüm bunlara karÅŸÄ± kadÄ±nlarÄ±n mücadelesine dikkat çeken KerestecioÄŸlu, “2002’de Medeni Kanun için mücadele ettiÄŸimizde ev içi emeÄŸin bir deÄŸer olarak kabul edilmesini talep ettik. Bugün geldiÄŸimiz noktada bu söylemler çok geride. Ama neyse ki kadÄ±n mücadelesi, direnci var” diye konuÅŸtu. ErdoÄŸan’Ä±n bizim kültürümüzde ayrÄ±mcÄ±lÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki sözlerinin bir çarpÄ±tma olduÄŸuna dikkat çeken KerestecioÄŸlu, “Bizde ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± tamamen bir rivayet. Aksine ‘KadÄ±nlar yücedir, cennet analarÄ±n ayaklarÄ± altÄ±ndadÄ±r’ gibi sözlerinin arkasÄ±na gizlenmeye çalÄ±ÅŸan çok ciddi bir patriyarkal zihniyet ve siyaset biçimi var. Hiç öyle ‘KÄ±rÄ±lma yok bizde’ denebilecek bir durum yok. OsmanlÄ±’dan itibaren, bugünü kapsayan ciddi kÄ±rÄ±lmalar ve buna karÅŸÄ± kadÄ±nlarÄ±n önemli mücadeleleri var” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

MESELE 100 METRE KOÅžMAK DEÄžÄ°L

ErdoÄŸan’Ä±n “100 metreyi bayan erkek aynÄ± ÅŸekilde mi koÅŸacak” sözlerine ise bir dönem kendisi de koÅŸuculuk yapmÄ±ÅŸ olan KerestecioÄŸlu’nun yanÄ±tÄ± ÅŸöyle: “100 metre de koÅŸarÄ±z. Hatta tepkisel olarak koÅŸtuk da zaten. Çok da iyi bir koÅŸucuydum, gençliÄŸimde erkeklerle de koÅŸu yaptÄ±m ama mesele bu deÄŸil. Mesele fiziksel yapÄ±ya ve güce dayanarak kadÄ±n aÄŸÄ±r iÅŸte çalÄ±ÅŸabilir mi, çalÄ±ÅŸamaz mÄ± ya da koÅŸabilir mi, koÅŸamaz mÄ± demek deÄŸil. KadÄ±nlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± erkeklerin yapamadÄ±ÄŸÄ± çok sayÄ±da ÅŸey de var. EÅŸitlik kas gücüne indirgenecek bir ÅŸey deÄŸil. Böyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalar çok yersiz. Biz eÅŸitlik derken her türlü erkek egemenliÄŸinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, bu eÅŸitsiz sistemin deÄŸiÅŸmesini ve kadÄ±nlarÄ±n daha fazla özgürleÅŸmesini kastediyoruz.” (HABER MERKEZÄ°)

â€˜KadÄ±n erkek eÅŸit deÄŸildirâ€™ sÃ¶ylemi kÄ±rÄ±lma noktasÄ±ydÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 17:57

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