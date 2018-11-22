Gazeteciler Sibel HÃ¼rtaÅŸ ve Hayri Demir'in davasÄ± 22 Ocak'a ertelendi

Gazeteci Sibel HÃ¼rtaÅŸ ve Hayri Demir'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 kiÅŸinin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 22 Ocak'a ertelendi.

Gazeteci Sibel HürtaÅŸ ve Hayri Demir'in aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 kiÅŸinin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle Ankara 15. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±landÄ±klarÄ± dava 22 Ocak’a ertelendi.

ArtÄ± TV Ankara Temsilcisi ve Genel YayÄ±n Yönetmeni Sibel HürtaÅŸ, Gazeteci Hayri Demir ve kapatÄ±lan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± BarÄ±ÅŸ Ceyhan'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 kiÅŸiye sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± açÄ±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± görüldü. TGS Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Sinan TartanoÄŸlu ve gazetecilerin desteÄŸe geldiÄŸi duruÅŸmada, sanÄ±klar sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n düÅŸünce özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesini istedi.

Gazeteci Hayri Demir, dosyaya yeni paylaÅŸÄ±mlarÄ±n “suç unsuru” olarak girdiÄŸini, ancak kendisine tebliÄŸ edilmediÄŸini söyledi. Afrin ile ilgili sosyal medayada paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± gün Afrin operasyonunun henüz baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Demir, “BaÅŸlamayan bir operasyonu nasÄ±l karalamÄ±ÅŸ olabilirim?” diye sordu. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n haber içerikli ve gazetecilik kapsamÄ±nda olduÄŸunu kaydeden Demir, beraatini istedi.

Gazeteci Sibel HürtaÅŸ da Afrin ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± sadece iki paylaÅŸÄ±m olduÄŸunu, bunlarÄ±n da yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerin paylaÅŸÄ±mÄ± olduÄŸunu belirtti. SanÄ±ÄŸÄ±n lehinde ve aleyhinde delil toplamasÄ± gereken yetkililerin bunu yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece aleyhe delil toplama gayretinde olduÄŸunu belirten HürtaÅŸ, emniyetten gelen belgeleri incelemediklerini de dile getirdi.

SanÄ±k avukatlarÄ±ndan ArkÄ±n HürtaÅŸ, usül hakkÄ±nda söz alarak “DuruÅŸma salonunda polisler var, polis telsizleri açÄ±k. Telsiz sesleri duyuluyor. Bu durum adil yargÄ±lama hakkÄ±nÄ±n ihlalidir” dedi. Avukatlar, dava dosyasÄ±na giren yeni belgelerin incelenmesi için süre istedi. DuruÅŸma, Terörle Mücadele Åžubesinden (TEM) gönderilen belgelerin incelenmesi için 22 Ocak 2019 günü saat 13.30’a ertelendi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 15:54

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