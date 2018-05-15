Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'e 10'ar yıl 6'şar ay hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteciler Sibel Hürtaş ve Hayri Demir'e Afrin paylaşımları gerekçesiyle 10'ar yıl 6'şar aya kadar hapis istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş ile Gazeteci Hayri Demir hakkında, Afrin operasyonuna dair yaptıkları paylaşımlar nedeniyle 10'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Sibel Hürtaş ve Gazeteci Hayri Demir ile Afrin Operasyonları sırasında sosyal medya paylaşımlarında bulunan 10 kişi hakkında dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Gazeteciler Demir ve Hürtaş’ın Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinde düzenlenen “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” suçundan 3 yıla, Terörle Mücadele Yasası’nın 7. Maddesinde düzenlenen “Terör örgütü propagandasını basın yoluyla yapma” suçundan 7,5 yıla kadar; toplam 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

3 PAYLAŞIMA 10,5 YIL!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında, gazeteci Hayri Demir hakkında da dava açtı. Afrin operasyonu nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Demir’in 10 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor. Hakkında açılan davayı değerlendiren Gazeteci Hayri Demir, Afrin operasyonundan önce attığı, bilgi ve haber niteliğininde tweetlerden dolayı yargılandığını ifade etti. Demir şunları söyledi: “Attığım üç tweet nedeniyle yargılanmam Türkiye’de gazeteciliğe bakış açısının açık ifadesi. Her gün gazetecilerin tutuklandığı, onlarca yıl hapis cezası aldığı bir ortamda üç tweete 10,5 yıl istemek de ancak Türkiye’deki adalet sisteminde olabilecek bir şey.”

HÜRTAŞ: GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM

Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş, 23 Ocak 2018 tarihinde Artı TV’de yaptığı Özel Yayında, AKP eski Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal ve vekilliği düşürülen HDP Milletvekili Osman Baydemir’le röportaj yapmıştı. Haberlerin sosyal medya duyurularını paylaşan Hürtaş, 24 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hürtaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Gazeteci Sibel Hürtaş yaptığı açıklamada, savcının tutumunun basın ve ifade özgürlüğüne yönelik önemli bir darbe olduğunu söyledi. Yaptığı haberler nedeniyle önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacağını belirten Hürtaş, “Basın meslek ahlakı ve etiği çerçevesinde gazetecilik yapmaya devam edeceğim” dedi. Sibel Hürtaş hakkında Uluslararası Af Örgütü de kampanya başlattı.

İddianame kapsamında 10 kişiye de ayrıca dava açıldı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 13:33

www.evrensel.net