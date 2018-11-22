Paradise Papers haberleri nedeniyle Berat Albayrak ve Serhat Albayrakâ€™Ä±n ÅŸikayetiyle hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan gazeteci Pelin Ãœnkerâ€™in duruÅŸmasÄ± ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Gazeteci Pelin Ünker, tüm dünyada siyasetçilerin ve patronlarÄ±n vergiden kaçÄ±nmak için yaptÄ±klarÄ± para transferlerini konu alan ‘Paradise Papers’ belgelerine iliÅŸkin haberleri nedeniyle hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ünker’in, Cumhuriyet gazetesinde yayÄ±mlanan “Off-Shore KardeÅŸler... KayÄ±tlardan Bakan Albayrak ile kardeÅŸi de çÄ±ktÄ±”, “Enerji BakanÄ± Albayrak ve kardeÅŸi de bir dönem Malta’yÄ± tercih etmiÅŸ Off-Shore KardeÅŸler” baÅŸlÄ±klÄ± haberlerinin ardÄ±ndan, Enerji BakanÄ± Berat Albayrak ve kardeÅŸi Serhat Albayrak, Ünker’den ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. Albayrak kardeÅŸlerin ÅŸikayetiyle hakkÄ±nda “BasÄ±n yoluyla iftira” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lan Ünker’in duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünker ve avukatlarÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmaya, Albayrak kardeÅŸlerin avukatÄ± Abdulsamet AydÄ±n ile Ahmet ÇalÄ±k’Ä±n avukatÄ± Serdar Tolga Ars da katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmayÄ± SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ile Ünker’in meslektaÅŸlarÄ± izledi.

MAHKEME BÄ°RLEÅžTÄ°RME TALEBÄ°NÄ° DAHA SONRA DEÄžERLENDÄ°RECEK

Ünker’in avukatÄ± Tora Pekin, müvekkilinin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ± dizisi sebebiyle hakkÄ±nda açÄ±lan iki ayrÄ± davanÄ±n da mahkeme bünyesinde görüldüÄŸünü hatÄ±rlatarak, birleÅŸtirme talep etti. Pekin, “MüÅŸtekileri farklÄ± olsa da aynÄ± yazÄ± dizisine iliÅŸkin müvekkilim hakkÄ±nda davalar açÄ±ldÄ±. Bu dosyalarÄ±n birlikte görülmesini istediÄŸimizden müvekkilimin savunmasÄ±nÄ±n daha sonra alÄ±nmasÄ±nÄ± talep ediyorum” dedi. Dava konusu haberlerde ismi geçen ÇalÄ±k Holding’in yöneticilerinden Ahmet ÇalÄ±k’Ä±n avukatÄ± Ars, katÄ±lma talebinde bulundu. Albayrak kardeÅŸlerin avukatÄ± AydÄ±n ise ÅŸikayetlerinin devam ettiÄŸini söyledi. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Ünker’in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosyalarÄ±n incelenmesine, fiili ve hukuki irtibat bulunursa birleÅŸtirme hususunun deÄŸerlendirilmesine karar verdi. DuruÅŸma, 21 Åžubat saat 09.30’a ertelendi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 13:06

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