FotoÄŸraf: DHA
Ä°ÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis devrildi: 14 yaralÄ±
Antalya Serikâ€™te bir otelde Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan midibÃ¼s devrildi; 14 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.
Antalya'nÄ±n Serik ilçesinde, bir otelde çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri personeli taÅŸÄ±yan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çÄ±kÄ±p, ÅŸarampole devrildi. Kazada 14 kiÅŸi yaralandÄ±.
Kaza, saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda D400 karayolunun Serik'e baÄŸlÄ± Kadriye kavÅŸaÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Belek turizm merkezindeki bir otelin personelini taÅŸÄ±yan Ümit Genç, yönetimindeki midibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Ä°çerisinde 32 kiÅŸinin bulunduÄŸu midibüs, yoldan çÄ±karak ÅŸarampole devrildi.
Ä°hbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kiÅŸi, araçtan çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra ambulanslarla Serik ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi. (DHA)