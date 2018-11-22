ï»¿
FotoÄŸraf: Erçin Top/AA
ErdoÄŸan, DemirtaÅŸ kararÄ± gÃ¼nÃ¼nde baÅŸsavcÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
22 KasÄ±m 2018 09:04
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman'Ä±n AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ± verdiÄŸi akÅŸamÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi dikkat Ã§ekti.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Yüksel Kocaman, AÄ°HM’nin Selahattin DemirtaÅŸ’la ilgili kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± akÅŸam, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi’nde AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’la görüÅŸtü. Yüksel, Saray'da yapÄ±lan görüÅŸmeyi Facebook hesabÄ±ndan ‘SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla dün akÅŸam’ notuyla paylaÅŸtÄ±.
Cumhuriyet'ten Alican UludaÄŸ'Ä±n haberine göre, ErdoÄŸan'Ä±n talebi üzerine yapÄ±lan görüÅŸmeye iliÅŸkin bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. GörüÅŸmede, DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n ele alÄ±nÄ±p alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. BaÅŸsavcÄ± Yüksel'in sorumlu olduÄŸu Ankara Adliyesi'nde DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu olduÄŸu dava görülüyor. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 KasÄ±m 2018 09:14
www.evrensel.net