GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de inÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA

GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de inÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    • 21 KasÄ±m 2018 22:48

    GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin Åžiran ilÃ§esinde, inÅŸaat halindeki binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼.

    GümüÅŸhane'nin Åžiran ilçesinde, inÅŸaat halindeki binanÄ±n çatÄ±sÄ±ndan düÅŸen iÅŸçi öldü.

    Selimiye köyünde bir akrabasÄ±na ait 3 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ±nda çalÄ±ÅŸan Zafer Arslan (41), dengesini kaybederek yaklaÅŸÄ±k 12 metre yükseklikten toprak zemine düÅŸtü.

    AÄŸÄ±r yaralanan Arslan'a olay yerine çaÄŸrÄ±lan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Åžiran Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Arslan, buradaki müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 22:52
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