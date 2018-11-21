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FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA
GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'de inÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
21 KasÄ±m 2018 22:48
GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'nin Åžiran ilÃ§esinde, inÅŸaat halindeki binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼.
GümüÅŸhane'nin Åžiran ilçesinde, inÅŸaat halindeki binanÄ±n çatÄ±sÄ±ndan düÅŸen iÅŸçi öldü.
Selimiye köyünde bir akrabasÄ±na ait 3 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ±nda çalÄ±ÅŸan Zafer Arslan (41), dengesini kaybederek yaklaÅŸÄ±k 12 metre yükseklikten toprak zemine düÅŸtü.
AÄŸÄ±r yaralanan Arslan'a olay yerine çaÄŸrÄ±lan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Åžiran Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan Arslan, buradaki müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 22:52
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