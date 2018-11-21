Åžiddetin karÅŸÄ±sÄ±nda sen, ben ve biz

"KadÄ±nlar hep daha Ã§ok okuyup, evde oturmayÄ±p 'Tek Adam' dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinin Ã¶nÃ¼ne engel olacaktÄ±r."

Bir lise öÄŸrencisi

Malatya

Bir konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸini savunurken, hatta kadÄ±n erkek deÄŸil “insan” olmayÄ± savunurken ortamdaki bir erkek, kendine hiçbir ÅŸekilde kötü yaklaÅŸmamama raÄŸmen “Ben gece on birde yolda yürüyebilirim ama sen yürüyemezsin! Hep sizlerin çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu eÅŸitlikler yüzünden ülke bu halde!” diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bizler hâlâ aynÄ± yolu paylaÅŸmayÄ± öÄŸrenememiÅŸ isek, hâlâ gece dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kabilmenin cinsiyet ile alakalÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorsak, gece dÄ±ÅŸarÄ± tek baÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda “ÅŸiddeti hak ediyorsunuz” gözleriyle bakÄ±yorlarsa kaldÄ±rÄ±mlarÄ± deÄŸil hiçbir yolu paylaÅŸamayÄ±z. Toplumun kadÄ±nÄ± sÄ±ÄŸdÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kalÄ±p, evlenince iÅŸi bÄ±rakmasÄ±, çocuk doÄŸurmasÄ± ve iÅŸe girince daha düÅŸük mevkilerde çalÄ±ÅŸmasÄ± gibi kalÄ±plarsa ülkenin deÄŸil dünyanÄ±n kaybÄ±dÄ±r bu. Bir insanÄ±n kayboluÅŸudur.

Haberlerde kadÄ±nlarÄ±n kaç çocuk yapmasÄ± gerektiÄŸini, çocuklarÄ±na bakÄ±p iÅŸe gitmemesi gerektiÄŸini bile söyleyen bir insan ülkeye “Tek Adam” olacak ise ülke tek tip insanlara mecburdur. Fakat farklÄ± akÄ±llar da hep ayaklanmaya hazÄ±r olacaktÄ±r. KadÄ±nlar hep daha çok okuyup, evde oturmayÄ±p “Tek Adam” düÅŸüncelerinin önüne engel olacaktÄ±r. Ä°ÅŸ yerlerinde bir kadÄ±na mecbur kalÄ±nacaktÄ±r. Åžimdi böyle bir durum yok demiyorum. Fakat hep daha fazla olacaktÄ±r. Çünkü geliÅŸmek, yararlÄ± olmak cinsiyete bakmÄ±yor.

“SIÄžMA KALIPLARA”

Okulda kadÄ±n erkek eÅŸitliÄŸi hakkÄ±nda münazara yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Erkek grubunun eÅŸitliÄŸi savunan kÄ±z takÄ±mÄ±na kaÄŸÄ±ttan toplar yapÄ±p fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit oldum. ToplarÄ± toplayÄ±p sakladÄ±m utanmak için onlar adÄ±na.

Küçük ya da büyük bir savunma planÄ±mÄ±z olmalÄ± içimizde. Bugün biz ÅŸiddete baÅŸkaldÄ±rmalÄ±yÄ±z. YumruÄŸumuzun içine gücümüzü, bilgimizi, farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± koyup kaldÄ±rmalÄ±yÄ±z. Sen mücadeleni, “Tek” olmak isteyen insana karÅŸÄ± vererek sÄ±ÄŸma onlarÄ±n koymak istediÄŸi kalÄ±ba.

KadÄ±nlar sokaklardaki ÅŸiddeti yok edip kahkahasÄ±yla dans etsin bir gece vakti. EteÄŸindeki çiçekleri ÅŸiddetin mezarÄ±na bÄ±raksÄ±n.

Biz, insan olarak söz vermeliyiz mücadeleyi kazanacaÄŸÄ±mÄ±za!

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