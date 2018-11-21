TacizVarSesÇıkar

Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nden bir öğrenci, okullarında yaşanan taciz olaylarının ardından öğrencilerin nasıl örgütlendiklerini anlatıyor.

23 Ekim günü Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde çok büyük kitlelere ulaşabildiğimiz bir protesto yapıldı. Bu protestonun sebebi, 2 yıl önce bir kız öğrenciyi taciz eden ve okulda protesto edilene dek ders vermeye devam eden bir coğrafya öğretmeniydi.

TACİZCİ SUÇSUZ BULUNUYOR

Bu tacizci S.D. KMAL’de 7 yıldır öğretmenlik yapmaktaydı. Dersine girdiği çoğu kız öğrencisine sözlü tacizlerde ve ders içerisinde cinsel içerikli şakalarda bulunmuştu. Eylül’ün açıklamalarına göre 2 sene önce kendisinden telefon numarasını istiyor ve whatsapp üzerinden sürekli kendisine yazıyordu. Bununla beraber diğer kız öğrencilerini de taciz etmeye devam ediyordu. Eylül’ü bir erkek arkadaşıyla birlikte içki içmeye davet etmişti. Sonrasında Eylül okul idaresine şikayette bulunuyor ve S.D. hakkında soruşturma açılıyor. Bu süreç içerisinde okula müfettiş gelip gidiyor ve S.D. uyarı cezası alıyor fakat bu aileye söylenmiyor. S.D. suçsuz bulunduğu için olay okul idaresi tarafından örtbas ediliyor. Eylül, Küçükçekmece Adliyesi’ne suç duyurusunda bulunuyor ve ilk dava bilmediğim bir sebepten dolayı 20 Kasım’a erteleniyor.

BU İLK VE TEK VUKUAT DEĞİL

S.D.’nin kız öğrencilerle sürekli iletişim halinde kalmaya çalıştığı ve kız öğrencileri taciz eden biri olduğuna tanıklık ettik. Kız öğrencilerin sınavlarını okurken “Saçlarının güzelliğinden dolayı sana 100 veriyorum” gibi ithamlarda bulunması sözlü tacizlerinden birine örnek gösterilebilir. Üst sınıfların birçoğu bu kişinin tacizci olduğunı biliyordu fakat ses çıkartmamışlardı. Olaylar tekrar tekrar devam ettiği için okulumuzda böyle bir eylem düzenlenmeye karar verdik. Bianet’in haber yaptığı gün okulumuzun instagram sayfaları bu haberi hikayelerinde paylaştı. Biz de öğrenciler olarak okulumuzda böyle bir hoca istemediğimiz için bunu protesto ederek bir şeyler yapabileceğimizi düşündük. İlk önce okula siyah giyip gelerek tepkimizi ortaya koyma fikri öne sürüldü. Daha sonra sabah sıraya girdiğimizde ve öğle teneffüsünde alkış ve ıslıklarla protesto edilebilir dedik ve bütün okul 2 saat içerisinde örgütlenerek bir sonraki güne hazırlanıldı. Sabah sıraya geçtiğimizde ıslık ve alkışlar başladı ve müdür bunları önlemeye çalışsa da biz devam ettik. Öğle teneffüsü geldiğinde bütün okul sadece 1 dakika içinde toplanarak protestolara başladı. İlerleyen dakikalarda bir grup öğrenci, öğretmenler odasının kapısını ve duvarlarını yumruklayarak S.D.’yi dışarı vermelerini istedi. Eylemin bitmesi için zili 15 dakika erken çaldılar fakat bu eylemi etkilemedi aksine 10 dakika daha uzamasını sağladı. Sanat Tarihi hocası olan E.A. eylemden sonra dersine girdiği her sınıfta tacizciyi savunarak bizi, “Sizin hakkınızda soruşturma açılacak, okula soruşturma açılacak” tarzında cümlelerle tehdit etti.

OKULUMUZDA TACİZCİ ÖĞRETMEN İSTEMİYORUZ!

Okul bitiminde birçok haber sitesine videolarla konu olmuştuk. İlerleyen saatlerde daha da yayılmaya başladı ve Twitter’da #tacizvarsesçıkar hashtagiyle daha da sesimizi duyurduk. Gece politik bir gençlik grubundan kadınlar okulumuza gelerek okul duvarlarına yazılama yapmış. Aslında bu eylem bizi biraz kötü etkiledi çünkü sesimizi yeterince duyurmuştuk. Ve eylem biraz dışarıdan müdahale gibi gözüktü. O gün okulumuzda herhangi bir eylem olmadı ama MEB’den görevli kişiler okula gelerek öğretmenlerimizle toplantı yaptılar. Ardından müdür tüm sınıfların sınıf temsilcilerini toplayarak bahanelerden oluşan bir toplantı yaptı. Toplantıda “Eylem yapmanızı destekliyoruz” diyen kişi eylem sırasında bizi dağıtmaya ve eylemimizi engellemeye çalışan biri. Aynı zamanda bunu diyenler o öğretmenin yaptıklarının senelerdir farkında olmalarına rağmen bunu engellemek için bir şey yapmamış ve eylem sırasında da bize onu korumuşlardı.

Biz öğrenciler olarak Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi’nde ve diğer liselerde tacizci öğretmenler istemiyoruz. Böyle kişilerin görevden alınmasını talep ediyoruz.

*İlk mahkeme tarihi 20 Kasım. Bu süreçte sınıf temsilcilerinin dediğine göre müdür, eylemlerdeki göze batan öğrencileri tek tek tespit edip haklarında disiplin işlemi başlatmaya karar vermiş.

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