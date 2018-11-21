Denizde altÄ±n madenine BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi de 'hayÄ±r' dedi

AyvalÄ±k Belediyesi, AltÄ±nova denizinde altÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± konusunu BalÄ±kesir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisine taÅŸÄ±dÄ±. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir de 'madene hayÄ±r' dedi.

Özer AKDEMÄ°R

BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Belediyesi Meclisi AltÄ±nova denizinde altÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± projesini reddetti. Karar oy birliÄŸi ile alÄ±ndÄ±.

YERELDEKÄ° MÜCADELE BALIKESÄ°R'E TAÅžINDI

AyvalÄ±k AltÄ±nova'da Orhan Kandemir DENSAN Madencilik tarafÄ±ndan denizin içerisinde yapÄ±lmak istenen altÄ±n madenciliÄŸine karÅŸÄ± yöre halkÄ±nÄ±n mücadelesine BalÄ±kesir BüyükÅŸehir Meclisinden de destek geldi. Ekim ayÄ±nda, AltÄ±nova Sahilinde Madene KarÅŸÄ± Güç BirliÄŸi Platformu bileÅŸenleri ve siyasi parti temsilcileri ile BalÄ±kesir’e giderek konuyu BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis oturumuna taÅŸÄ±yan AyvalÄ±k Belediye BaÅŸkanÄ± Rahmi Gençer, Meclis Çevre ve SaÄŸlÄ±k Komisyonunun oy birliÄŸi ile maden çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± uygun bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

MECLÄ°S OY BÄ°RLÄ°ÄžÄ° Ä°LE 'HAYIR' DEDÄ°

Çevre ve SaÄŸlÄ±k Komisyonuna ‘saÄŸduyulu davranÄ±ÅŸlarÄ±’ için teÅŸekkür eden BaÅŸkan Gençer, “AltÄ±nova'da bu çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde doÄŸal dengenin bozulacaÄŸÄ±na yönelik elimizde onlarca rapor var. KÄ±yÄ±da yaklaÅŸÄ±k 100 bin kiÅŸinin tatil yaptÄ±ÄŸÄ± bir bölge, SarÄ±msaklÄ± plajlarÄ±mÄ±za kadar uzanan bölgede demir madeni arayacaklar. Denizde bundan sonra bir hayat kalmayacaÄŸÄ±nÄ± hepimiz tahmin edebiliriz. Tüm çevre örgütleri, tüm siyasi partiler ve AyvalÄ±k’taki vatandaÅŸlar olarak AltÄ±nova’da denizde maden aranmasÄ±na karÅŸÄ±yÄ±z. BüyükÅŸehir Belediye Meclisimizde bu durumu ifade ettik. Gerek Çevre ve SaÄŸlÄ±k Komisyonu gerekse BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis üyelerimiz, BalÄ±kesir’e yakÄ±ÅŸan çevreye, denize ve yaÅŸama duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gösteren bir karara oy birliÄŸi ile imza attÄ±. BalÄ±kesir adÄ±na örnek bir davranÄ±ÅŸ gösterildi. AyvalÄ±k halkÄ± adÄ±na komisyon ve meclis üyelerimize teÅŸekkür ediyorum” dedi.

ALTINOVA'NIN ÜZERÄ°NE TÄ°TREMEMÄ°Z LAZIM

AltÄ±nova’nÄ±n sadece verimli ovasÄ± ile tanÄ±nsa da, deniz ve kÄ±yÄ± seviyesi aynÄ± olduÄŸu için dünyada ender rastlanan bir coÄŸrafyaya sahip olan özel bir yerleÅŸim yeri olduÄŸunu ifade eden Gencer, "8 km uzunluÄŸunda ve yer yer geniÅŸlik olarak 30 metreye varan kumsalÄ± ile harika bir yöremiz. AynÄ± zamanda nadir görünen bir Kum AdasÄ±‘na sahip. Tüm bu güzellikleri barÄ±ndÄ±ran AltÄ±nova’mÄ±zÄ±n üzerine titrememiz gerekirken, Madra çayÄ±nÄ±n milyonlarca yÄ±lda getirdiÄŸi alüvyon ile deniz içinde oluÅŸan ve koruma altÄ±nda olan AltÄ±nova kÄ±yÄ± kumulunda bir maden ÅŸirketi deniz kumunu vakumlayÄ±p metalik maden aramak istiyor. Sahildeki yazlÄ±k evlere 300 metre uzaklÄ±kta yapÄ±lmak istenen madencilik bu bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ± doÄŸrudan etkileyecek" dedi.

Görsel, ÇED baÅŸvuru dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

"ÅžÄ°RKET DEMÄ°R DEÄžÄ°L ALTIN ÇIKARACAK"

TamamÄ± yazlÄ±k konutlarla dolu olan sahilde yÄ±llardan beri kÄ±yÄ± erozyonunu önlemek için milyonlarca liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Gencer, "denizde hem halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hem ekolojik denge hem de turizm bölgesi olarak dikkat çeken kentimizin doÄŸal güzellikleri göz ardÄ± edilerek sözde demir madeni çÄ±kartÄ±lmak isteniyor. Ä°lgili firmanÄ±n ‘Nitelikli maden türevlerinin çÄ±kartÄ±lacaÄŸÄ±’ yönündeki açÄ±klamasÄ±ndan asÄ±l hedefin demir olmadÄ±ÄŸÄ± bellidir. Ekolojik bir felakete yol açacak bu giriÅŸimi durdurmak için baÅŸta AyvalÄ±k Belediyesi olarak biz, ilçemizde faaliyet gösteren çevre örgütleri, akademisyenler ve yöre halkÄ±mÄ±zla birlikte ‘Madene hayÄ±r’ diyoruz. AltÄ±nova’mÄ±zÄ± ve AyvalÄ±k’Ä±mÄ±zÄ± korumak için mücadelemiz sürecek” dedi.

AltÄ±novaâ€™da denizde maden aramaya tepki

TÜM Ä°TÄ°RAZLARA RAÄžMEN ÇED SÜRECÄ° BAÅžLATILMIÅžTI

Orhan Kandemir Densan Madencilik adlÄ± bir ÅŸirkete 1608 hektarlÄ±k deniz ruhsat alanÄ± içerisinde 23.66 hektarÄ±nda demir madeni arama ve çÄ±karma ruhsatÄ± verilmiÅŸ durumda. Yöre halkÄ±nÄ±n tüm itirazlarÄ±na raÄŸmen madenle ilgili ÇED süreci baÅŸlatÄ±lÄ±rken, projeye göre; AyvalÄ±k'Ä±n 10, AltÄ±nova'nÄ±n 3 kilometre kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan bölgede, denizin 22 metre dibinde olan alandan günde 300 ton, yÄ±lda ise 90.000 ton kum denizden çekilerek içindeki demir alÄ±nacak.

AyvalÄ±k denizinde maden arama kabusu geri dÃ¶ndÃ¼

AyvalÄ±k, madene karÅŸÄ± tek yÃ¼rek: AltÄ±nova'nÄ±n geleceÄŸine dokunma!

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