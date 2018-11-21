Ã‡ukurova Ãœniversitesinde bir haftada ikinci taciz

Ã‡ukurova Ãœniversitesinde bir hafta iÃ§inde iki taciz olayÄ± yaÅŸandÄ±. Ã–ÄŸrenciler endiÅŸeli, Ã¼niversite yÃ¶netimi ise sessizliÄŸini koruyor.

Mesut BAYLAV

Adana

Çukurova Üniversitesi'nde geçtiÄŸimiz günlerde yemekhane önünde yaÅŸanan tacizin ardÄ±ndan benzer bir taciz olayÄ± da Fen Edebiyat Fakültesinde yaÅŸandÄ±. Tacize maruz kalan öÄŸrenciler, tacizcilerin bu kadar rahat üniversiteye girebilmesine tepkili. Çukurova Üniversitesi yönetiminin ise tacizlere dair sessizliÄŸi sürüyor.

Çukurova Üniversitesi son bir haftada ikinci taciz olayÄ± ile gündeme geldi. Ä°lki 14 KasÄ±m'da yemekhane önünde kadÄ±nlara bakarak mastürbasyon yapan H.C., isimli ÅŸahsÄ±n kadÄ±nlarÄ±n tepkileri üzerine gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve ardÄ±ndan akli dengesi yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± söylenerek serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n etkisi sürerken yeni bir tacizin yaÅŸanmasÄ± tepkilere yol açtÄ±.

CEZA ALMADIÄžI Ä°ÇÄ°N RAHAT

Yeni taciz olayÄ± ise 19 KasÄ±m'da Fen Edebiyat Fakültesi binasÄ±nda gerçekleÅŸti. Gazetemize ulaÅŸarak durumu anlatan Fen Edebiyat Bölümü öÄŸrencisi, saat 12 gibi fakülte binasÄ±na girdiÄŸini, adÄ±nÄ±n sonradan S.U. olduÄŸunu öÄŸrendiÄŸi ÅŸahsÄ±n pantolonu açÄ±k bir ÅŸekilde durduÄŸunu anlatarak “SÄ±nÄ±fa gidip eÅŸyalarÄ±mÄ± yerleÅŸtirip tekrar çÄ±ktÄ±m, hâlâ aynÄ± ÅŸekilde duruyordu” dedi. ArdÄ±ndan hocalara durumu anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten öÄŸrenci, güvenliÄŸe ve polise haber verdiklerini belirterek “Karakola gidip ÅŸikayetçi oldum. Karakolda tacizcinin geçmiÅŸte de bir taciz olayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi” dedi. Tacizcinin geçmiÅŸte de yine bir okulda öÄŸrencileri taciz ettiÄŸini söyleyen öÄŸrenci, “Hem de yine bir okulda yapmÄ±ÅŸ bunu. Ama serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. Åžimdi ise aynÄ± ÅŸeyi bizim okulda yaptÄ±. Bu kadar rahat bir ÅŸekilde üniversiteye girebilmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü aynÄ± eyleminden dolayÄ± geçmiÅŸte herhangi bir ceza almamÄ±ÅŸ” diye konuÅŸtu.

YaÅŸanan iki taciz olayÄ±nda da tacizciler üniversiteye dÄ±ÅŸarÄ±dan gelen ÅŸahÄ±slar. Yemekhane önünde gerçekleÅŸen tacizi gerçekleÅŸtiren ÅŸahsÄ±n yÄ±llar önce üniversitede ‘tek sigara’ sattÄ±ÄŸÄ± ve üniversite güvenliÄŸinin de yönetiminin de bu konudan haberdar olduÄŸu biliniyor.

Ã‡ukurova Ãœniversitesinde Ã¶ÄŸrencileri taciz eden kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

REKTÖRLÜK SESSÄ°Z

Çukurova Üniversitesi yönetimi ise iki taciz olayÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda da suskunluÄŸunu koruyor. YaÅŸanan taciz olaylarÄ±na dair görüÅŸmek için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z rektörlük yetkilileri “Sizin nerden haberiniz oldu? Bizim haberimiz yok” diyerek olayÄ± geçiÅŸtirdiÄŸi gibi herhangi bir bilgi de veremeyeceklerini söyledi. Hem tacizlere maruz kalan öÄŸrenciler hem de diÄŸer üniversite öÄŸrencileri ise üniversitenin tepkisiz kalmasÄ±ndan ÅŸikayetçi. YaÅŸanan ilk taciz olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan görüÅŸtüÄŸümüz kadÄ±n öÄŸrenciler, “Önümüzdeki dönem yaÅŸanabilecek tacizlerden üniversite yönetimi sorumludur” dedi.

SON BÄ°R YILDA YAÅžANAN TACÄ°Z VAKALARI

â– Eylül 2017'de kampüs dÄ±ÅŸÄ±nda yer alan fakültelere giden yolda tacizlerin yaÅŸanmasÄ± üzerine öÄŸrenciler sosyal medyadan #YolTacizleriSonBulsun diyerek seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Fakültelerinin önünden belediye ve özel halk otobüslerinin de geçmesini ve ring seferlerinin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. Bu konuya dair herhangi bir çözüm bulunmadÄ±.

â– Ocak 2018'de Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesinde bir kadÄ±n öÄŸrenci bina hizmetlisinin tacizine uÄŸradÄ±. Tepkiler üzerine hizmetlinin sadece görev yeri, fakültesi deÄŸiÅŸtirildi.

â– MayÄ±s 2018'de Adana Fevzi Çakmak KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu önünde tacize uÄŸrayan kadÄ±n öÄŸrenci, Twitter’dan KYK'ya yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ya yanÄ±t olarak ‘Konunun KYK ile alakasÄ± yoktur’ yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±. Yurtta kalan kadÄ±n öÄŸrenciler ise hâlâ tacizlere uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 12:18

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