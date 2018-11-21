AKP'nin Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Menderes TÃ¼rel kimdir?

1964 Antalya doÄŸumlu olan Mendres Türel, ilk, orta ve lise eÄŸitimini tamamladÄ±ÄŸÄ± kentte gazeteci olarak çalÄ±ÅŸtÄ±.

Antalya Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Oda Meclisi üyeliÄŸine 1992'de 28 yaÅŸÄ±ndayken seçilen Türel, 21 KasÄ±m 1987 ve 25 KasÄ±m 1999'da ATSO Yönetim Kurulu BaÅŸkan VekilliÄŸi görevini yürüttü. 2001'den 2004'e kadar ATSO Yönetim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini de sürdüren Türel, 28 Mart 2004'te yapÄ±lan genel yerel seçimlerde Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± seçildi.

Bu görevi 29 Mart 2009'a kadar yürüten Türel, Antalyaspor'a baÅŸkanlÄ±k da yaptÄ±. 12 Haziran 2011'de yapÄ±lan genel seçimlerde AKP Antalya Milletvekili seçilen Türel, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliÄŸi görevlerinde bulundu.

Türkiye Brezilya Parlamentolar ArasÄ± Dostluk Kurulu Grubu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Türel, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENÄ°Z-PA) Türk Grubu üyesi oldu. 30 Mart 2014'te yapÄ±lan yerel seçimlerde yeniden Antalya BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± seçilen Türel, New York, Londra, Paris belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güçlü Åžehirler AÄŸÄ± (Strong Cities Network -SCN) oluÅŸumunda yer alan Türkiye'den tek belediye baÅŸkanÄ± oldu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Milli Heyet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini de yürütmekte olan Türel, 2017'de SaÄŸlÄ±klÄ± Kentler BirliÄŸi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seçildi ve halen bu görevi de yürütmektedir.

Evli ve iki çocuk babasÄ± olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 KasÄ±m 2018 17:18

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