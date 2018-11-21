Numan KurtulmuÅŸ: Ä°stanbul ve Ankara adaylarÄ±mÄ±z belli oldu

AKP Genel BaÅŸkan Vekili Numan KurtulmuÅŸ, 'Ä°stanbul, Ankara gibi bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde adaylar belli oldu' dedi.

AKP Genel BaÅŸkan Vekili Numan KurtulmuÅŸ TRT Haber'de gündeme dair deÄŸerlendirmelerde bulundu.

KurtulmuÅŸ, "Ä°stanbul, Ankara gibi birçok büyükÅŸehirde adayÄ±n kim olacaÄŸÄ± belli oldu ancak siyasi etik gereÄŸi bunu ÅŸimdi söylemek doÄŸru olmaz" dedi.

ERDOÄžAN-BAHÇELÄ° GÖRÜÅžMESÄ° BUGÜN

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bugün saat 16.00'da MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli ile görüÅŸecek. GörüÅŸmenin ana konusunun yerel seçimler olmasÄ± bekleniyor.

GörüÅŸmede AKP'nin, Ä°stanbul ve Ankara'da MHP'nin desteÄŸine karÅŸÄ±lÄ±k Adana ve Mersin gibi büyükÅŸehirlerde MHP'nin adayÄ±nÄ± destekleme yönündeki teklifini Devlet Bahçeli'ye ileteceÄŸi belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:28

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