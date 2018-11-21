Ã‡amlÄ±Ã§ay deresi kÄ±yÄ±larÄ±nda 'imar barÄ±ÅŸÄ±' talanÄ±

Ã‡amlÄ±Ã§ay deresi kÄ±yÄ±larÄ±nda izinsiz yapÄ±lar yÃ¼kselirken, imar barÄ±ÅŸÄ± bahanesiyle haksÄ±z mÃ¼lk edinmek isteyenler dere kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± iÅŸgal ve talan ediyor

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir Güzelbahçe ilçe sÄ±nÄ±rlarÄ± içinden geçen ÇamlÄ±çay deresi kÄ±yÄ±larÄ± son günlerde iÅŸgal ve talan ediliyor. Güzelbahçe Kültür, Çevre ve GüzelleÅŸtirme DerneÄŸi (GÜLDER) BaÅŸkanÄ± TuÄŸrul Åžahbaz, "Ä°mar BarÄ±ÅŸÄ±" uygulamasÄ±nÄ± fÄ±rsat haline getirmeye çalÄ±ÅŸan bazÄ± kiÅŸilerin kendilerine arazi kazanmak için kamuya ait dere kÄ±yÄ±sÄ±ndaki aÄŸaçlarÄ± kesip, dere kÄ±yÄ±sÄ±nÄ± toprakla doldurarak derenin bütünlüÄŸünü bozduklarÄ±nÄ± dile getirdi.

ALTIN MADENÄ°NÄ°N KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° YETMEZMÄ°Åž GÄ°BÄ°

GÜLDER BaÅŸkanÄ± TuÄŸrul Åžahbaz, bu yasayÄ± fÄ±rsat bilenlerin ÇamlÄ±çay deresi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki alanlarÄ± tel örgüleri ile çevirerek üzerine barakalar kondurduklarÄ±nÄ± ve atÄ±klarÄ± dereye akan tuvaletler yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Suyu Ä°zmir Körfezine akan ÇamlÄ±çay deresinin yÄ±llardÄ±r Efemçukuru altÄ±n madeninin yarattÄ±ÄŸÄ± kirliliÄŸi Güzelbahçe kÄ±yÄ±larÄ±na taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžahbaz, "Åžimdi bir de bu yapÄ±larÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± kirlilik ekleniyor. Dere kÄ±yÄ±sÄ± boyunca kamu alanlarÄ±nda birçok izinsiz yapÄ± mevcut. Bu derme çatma yapÄ±lar çok kötü bir görüntü kirliliÄŸi oluÅŸturuyor. YapÄ±larÄ± oluÅŸtururken dere kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan aÄŸaçlar ve çalÄ±larÄ± da sökerek derenin içine atÄ±yorlar. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlarda sel taÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ± oluÅŸan ÇamlÄ±çay deresi son haliyle daha da tehlikeli oldu. Dere kÄ±yÄ±sÄ±nda böyle yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n oluÅŸmasÄ± buralarda oturacak kiÅŸiler için de güvenli deÄŸil" dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'NASILSA AFFEDÄ°LÄ°R' DÜÅžÜNCESÄ°

"KuralsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n nasÄ±l olsa bir gün gelip affedileceÄŸi” düÅŸüncesinin kabul edilemeyeceÄŸini aktaran Åžahbaz, "31 AralÄ±k 2017 tarihinden önce hazine arazilerine yapÄ±lmÄ±ÅŸ yapÄ±larÄ±n yasal bir statüye kavuÅŸturulmasÄ±, barÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda talana yol açÄ±yor. Oysa bu alanda günümüzün teknolojisiyle hangi alanlarda hangi yapÄ±larÄ±n bulunduÄŸunu tarihleri ile belirlemek hiç zor deÄŸil. Ä°mar barÄ±ÅŸÄ± bahanesiyle baÅŸvurarak kendilerine haksÄ±z hukuksuz mülk edinmek isteyen bu kiÅŸileri durdurmak için, ÇamlÄ±çay deresi kÄ±yÄ±sÄ±ndaki bu iÅŸgal ve talanÄ± sonlandÄ±rmak ve dere yataÄŸÄ±nÄ± temizlemek için tüm ilgilileri göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz" dedi. Åžahbaz, kendilerinin giriÅŸimlerinin ardÄ±ndan belediye görevlilerinin ve jandarmanÄ±n gelerek tel örgü çekilmiÅŸ bir alanÄ±n tellerini söktüÄŸünü dile getirdi.

ABK'NIN KAÇAK RES SANTRALÄ° DE Ä°MAR AFFINA BAÅžVURMUÅž

Öte yandan, ÇeÅŸme tepelerinde yÄ±llardÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan RES'lerin sahibi ABK Åžirketinin 1. Derece DoÄŸal Sit alanÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± kaçak santral binasÄ± için de Ä°mar affÄ± için baÅŸvurduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. 5 yÄ±l boyunca yörede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n açtÄ±klarÄ± davalara raÄŸmen kaçak bir ÅŸekilde iÅŸletilen santral binasÄ±nÄ±n imar affÄ±na sokulup sokulmayacaÄŸÄ± merak konusu.

FotoÄŸraf: Evrensel

8.5 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° BAÅžVURDU

Ä°mar barÄ±ÅŸÄ± adÄ± altÄ±nda getirilen imar affÄ± 31 AralÄ±k 2017 tarihinden önce yapÄ±lmÄ±ÅŸ yapÄ±larÄ± kapsÄ±yor. Arsa emlak deÄŸeri ile yapÄ± yaklaÅŸÄ±k maliyeti toplamÄ± üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i ödenerek Çevre Ä°l MüdürlüÄŸü’ne baÅŸvuruluyor. Bugüne dek hazine arazisi üzerine evini yapmÄ±ÅŸ, tapusuz ve ruhsatla ilgili sorunlar yaÅŸayan 8.65 milyon vatandaÅŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurular sonrasÄ± hazineye “YapÄ± KayÄ±t Belgesi” bedeli olarak 5 milyar 259 milyon 361 bin 327 lira ödeme yaptÄ±ÄŸÄ± dile getiriliyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 11:39

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