Katliamı fotoğrafladı ‘delilin yok’ dediler!

Burcu YILDIRIM

Ankara

Fotoğrafçı-Yazar Özcan Yaman’ın, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda İçişleri Bakanlığının kusuru olduğu gerekçesiyle açtığı davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin verdiği tazminat ödeme kararı istinaf mahkemesinde bozuldu. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi tarafından kaldırılarak yeniden verilen kararda, Özcan Yaman’ın katliam yerinde çektiği ve ulusal-uluslararası basında yayımlanan fotoğraflarına rağmen orada olmadığı iddia edildi.

‘5 BİN TL AMACINI AŞAN ZENGİNLEŞME’

Mahkeme Yaman’a ödenmesine karar verilen 5 bin TL manevi tazminatın da ‘gereksiz zenginleşmeye’ neden olacağını savundu. 103 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı katliama tanık olunmasının ve yaşanan travmanın tek başına yeterli olmadığı belirtilen kararda, “Aksi durumun her olaydan etkilenen için tazmini sonucu doğuracağı, bu durumun da manevi tazminatın amacını aşar şekilde zenginleşmeye sebep olacağı, kaldı ki davacının patlamanın gerçekleştiği esnada olay yerinde olduğunu ve bir nedenle travma geçirdiğini kanıtlar somut bir delilin de bulunmadığı hususları dikkate alındığında manevi tazminat talebinin reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

‘AYM’YE BAŞVURACAĞIZ’

Yaman’ın Avukatı Songül Beydilli, müvekkillinin olay sırasında çektiği, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarında yayımlanan fotoğraflarının dosyada olmasına rağmen mahkemenin bu kararı verdiğini söyledi. Mahkemenin tüm bu belgeleri görmezden geldiğini ya da incelemediğini belirten Beydilli, “Birçok Anayasa Mahkemesi (AYM) kararında patlamanın yaşandığı olayların içinde olanlar fiziksel zarar görmeseler de travma yaşadıkları nedeniyle hayat boyu tazminat ödenmesine karar veriliyor. Dosyada müvekkilimin katliamdan sonra psikiyatrik tedavi gördüğüne ilişkin rapor da var. Bu rapor Türkiye İnsan Hakları Vakfından alınmış. Dolayısıyla manevi tazminat davalarında gereken iki şerh de yerine gelmiş. Mahkeme dosyadaki hiç delil yokmuş gibi bir gerekçe göstererek hukuka aykırı davranmıştır” dedi. Karar için düzeltme başvurusu yapacaklarını belirten Beydilli, reddedilmesi durumunda AYM’ye başvuracaklarını açıkladı.