Artan soÄŸan fiyatÄ±na karÅŸÄ± polisiye Ã¶nlem: Depolar basÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Hazine ve Maliye BakanÄ± Albayrakâ€™Ä±n stokÃ§ularÄ± hedef alan aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soÄŸan depolarÄ±na baskÄ±n yapÄ±ldÄ±.

SoÄŸan fiyatlarÄ±ndaki yükseliÅŸ devam ederken Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri Ankara PolatlÄ±’da bazÄ± depolara baskÄ±n düzenledi. ToptancÄ± hali, soÄŸan depolarÄ± ve nakliye kamyonlarÄ±na yönelik baskÄ±nlar sÄ±rasÄ±nda hasat döneminden itibaren soÄŸanÄ±n alÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± incelendi.

Ankara Vergi Dairesi ekiplerince, yapÄ±lan denetimlerde, soÄŸan depolarÄ±nÄ±n büyük bölümünün kapalÄ± olduÄŸu ve soÄŸan satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Bunun üzerine daha kapsamlÄ± bir çalÄ±ÅŸma için harekete geçen ekipler, bugün de toptancÄ± hali, nakliye kamyonlarÄ±, soÄŸan üretiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± köyler ve soÄŸan depolarÄ±nda denetimlerde bulundu.

HÜKÜMET FÄ°YATLARDAN STOKÇULARI SORUMLU TUTMUÅžTU

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak yükselen fiyatlardan stokçularÄ± sorumlu tutmuÅŸ ve stokçularla mücadele edileceÄŸini söylemiÅŸti.

ErdoÄŸan, “BazÄ± suiistimaller var. Özellikle stokçular, ÅŸunlar bunlar... BunlarÄ±n üzerine bakanlÄ±klarÄ±mÄ±z kararlÄ±lÄ±kla gidiyor. Birçok depo baskÄ±nlarÄ±nda nasÄ±l stoklar yaptÄ±klarÄ±nÄ± görüyoruz. KararlÄ±lÄ±kla buna devam edeceÄŸiz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soÄŸan stokçuluÄŸu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmak... BunlarÄ±n bedelini ödeyecekler” dedi.

“FÄ±rsatçÄ±larla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceÄŸiz” diyen Berat Albayrak ise, PolatlÄ±’da 200 bin ton civarÄ± soÄŸanÄ±n 'fiyatlar yükselir' beklentisi ile depolarda tutulduÄŸunu iddia etti. (AA)

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