YÄ±lÄ±n ilk on ayÄ±nda 62 Ã§ocuk iÅŸÃ§i, iÅŸ cinayetinde hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°SÄ°G Meclisi 2018 yÄ±lÄ± Ã§ocuk iÅŸÃ§ilik raporunu yayÄ±mladÄ±.

20 KasÄ±m Dünya Çocuk HaklarÄ± günü. Ancak haklarÄ±na ulaÅŸamayan ve çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± yasak olan yaÅŸlarda iÅŸ cinayetine kurban giden onlarca çocuk iÅŸçi bulunuyor Türkiye’de.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi 2018 yÄ±lÄ± çocuk iÅŸçilik raporunu açÄ±kladÄ±. Rapora göre 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk on ayÄ±nda en az 62 çocuk iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Ä°SÄ°G, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada “Ulusal ve yerel basÄ±n, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanlarÄ±, iÅŸyeri hekimleri ve sendikalardan öÄŸrendiÄŸimiz bilgilere dayanarak tespit ettiÄŸimiz kadarÄ±yla bu yÄ±lÄ±n ilk on ayÄ±nda en az 62 çocuk iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi... Yine kayÄ±tlarÄ±mÄ±za göre aynÄ± dönemde ölen 25 iÅŸçi de 18 yaÅŸÄ±nda. Ancak bu iÅŸçilerin kaçÄ±nÄ±n 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ olduÄŸuna dair elimizde net bir bilgi yok. Yani bazÄ±larÄ± 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda olabilir...” vurgusu yaptÄ±.

ÇOCUK Ä°ÅžÇÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°LE MÜCADELE YILI 2018’DE 62 ÇOCUK Ä°ÅžÇÄ° ÖLDÜ

Öte yandan ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ± 2018 yÄ±lÄ±nÄ± ‘Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸi Ä°le Mücadele YÄ±lÄ±’ ilan etti. “Ne kadar program hazÄ±rlansa, istatistikler söylense ve referanslarda verilse de Türkiye’de çocuklar çalÄ±ÅŸÄ±rken ölüyor” diyen Ä°SÄ°G, “Bu durum öyle bir noktaya varmÄ±ÅŸ ki 2018 yÄ±lÄ±nda 8 yaÅŸÄ±nda ölen çocuk iÅŸçi var. Yine mücadele yÄ±lÄ± denilen 2018, böyle giderse en çok çocuk iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde öldüÄŸü yÄ±l olacak” açÄ±klamasÄ±yla BakanlÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiriyor.

Ä°Åž CÄ°NAYETÄ°NDE YAÅžAMINI YÄ°TÄ°REN 62 ÇOCUÄžUN 22’SÄ° 14 YAÅž VE ALTINDA

Çocuk iÅŸçilik raporuna göre,

- YaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 62 çocuk iÅŸçinin 10’u mülteci/göçmen çocuklar. Mülteci çocuklarÄ±n ölüm oranÄ±, tüm göçmen iÅŸçilerin ölümünün 3-4 katÄ±.

- Çocuk iÅŸ cinayetlerinin en fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± üç il sÄ±rasÄ±yla Antep, Urfa ve Mardin. TarÄ±m iÅŸçiliÄŸinin en fazla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu iller aynÄ± zamanda mülteci nüfusun da yoÄŸun olduÄŸu iller.

- Çocuk iÅŸ cinayetlerinde ölen kÄ±z çocuklarÄ±nÄ±n oranÄ± ise yüzde 11 ile genel iÅŸ cinayeti verilerindeki kadÄ±n iÅŸçi oranÄ±nÄ±n neredeyse iki katÄ±.- Çocuk iÅŸçiler en çok ücretsiz aile iÅŸçiliÄŸinin ve küçük yaÅŸta çalÄ±ÅŸmanÄ±n yaygÄ±n olduÄŸu tarÄ±m sektöründe hayatÄ±nÄ± kaybediyor.

- 2013 yÄ±lÄ±nda 59 çocuk, 2014 yÄ±lÄ±nda 54 çocuk, 2015 yÄ±lÄ±nda 63 çocuk, 2016 yÄ±lÄ±nda 56 çocuk, 2017 yÄ±lÄ±nda 60 çocuk çalÄ±ÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

- TarÄ±mdaki çocuk iÅŸ cinayetlerini yüzde 11 ile inÅŸaat sektöründeki çocuk iÅŸçi ölümleri izliyor. Sanayide, madenlerde, küçük atölye ve iÅŸletmelerde, tamirhanelerde ve sokaklarda çalÄ±ÅŸan çocuk iÅŸçiler trafik kazalarÄ±nda, boÄŸularak, yüksekten düÅŸerek ya da ezilerek hayatlarÄ±nÄ± kaybediyor.

- Ä°ÅŸ cinayetinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 62 çocuÄŸun 22’si 14 yaÅŸ ve altÄ±nda. 14 ve altÄ± yasal olarak çalÄ±ÅŸmasÄ± tamamen yasak olan bir yaÅŸ. ÇalÄ±ÅŸmasÄ± “yasal” olan 15 yaÅŸÄ±n üstündeki çocuklar ise kimya, metal gibi aÄŸÄ±r ve tehlikeli olup çalÄ±ÅŸmasÄ± kanunen yasak iÅŸlerde de çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Çocuk iÅŸçiliÄŸe karÅŸÄ± hukuksal önlemlerin alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± da Ä°SÄ°G raporunda vurgulanÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°nfografik: Ä°SÄ°G

Ã‡ocuk HaklarÄ± GÃ¼nÃ¼â€™nde 9 yaÅŸÄ±ndaki Emek Denizâ€™den mektup: Korkuyorum

â€˜AKP dÃ¶neminde Ã§ocuk iÅŸÃ§iliÄŸi yÃ¼zde 20 arttÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 13:06

www.evrensel.net