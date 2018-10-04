Selahattin DemirtaÅŸ tahliye edilmedi

HDP eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye edilmedi

Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davada HDP önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. Bir sonraki duruÅŸma 12-14 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda görülecek. 4 KasÄ±m 2016’da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Selahattin DemirtaÅŸ 23 aydÄ±r tutuklu.

Selahattin DemirtaÅŸ savunmasÄ±na SEGBÄ°S’le baÄŸlanarak devam etti. Reddi hakim talebinde bulunmama nedenini açÄ±klayan DemirtaÅŸ “Bugüne kadar reddi hakim yapmamamÄ±n tek sebebi, yargÄ± sisteminin çökmüÅŸ olmasÄ±. Sizi reddetsem sizin yerinize gelecek hakim daha adil bir yargÄ±lama mÄ± yapacak sanki? O nedenle reddi hakim yapmÄ±yorum. Yoksa takke düÅŸmüÅŸ kel görünmüÅŸ.” ifadelerini kulladÄ±.

'MECLÄ°S’TEKÄ° KONUÅžMALARIMIN ÇÖZÜMÜNÜ Ä°STEDÄ°M'

DemirtaÅŸ savunmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi:

"ErdoÄŸan baÅŸta olmak üzere, iktidarÄ±n bütün ÅŸürekasÄ±nÄ±n aleyhime yürüttüÄŸü kampanyanÄ±n hüküm niteliÄŸinde olduÄŸunu anlattÄ±m. Mahkeme bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bir karar veremez. Meclisteki konuÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n çözümünü talep etmemin, kovuÅŸturmayÄ± uzatmaya dönük bir hamle olduÄŸunu söylüyorsunuz. Oysa mahkemeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mdaki ilk talebim buydu. Bir buçuk yÄ±l önce istedim bunu. Meclisteki konuÅŸmalarÄ±mÄ±n ses çözümünün istenmesi yönündeki talebimi reddetmekle, 'Mecliste söylediÄŸin hiçbir ÅŸey bizim umurumuzda deÄŸil' diyorsunuz. DTK’de ortam dinlemesi yapÄ±lmÄ±ÅŸ. BilirkiÅŸiye gitsin, ses benim mi deÄŸil mi diye bakÄ±lsÄ±n diyorum, yaptÄ±rmÄ±yorsunuz."

'O OPERASYONLARI SOYLU'NUN YAPTIÄžINI BÄ°LÄ°YORUM'

"Hiçbir baskÄ± olmadan yargÄ±lama yapÄ±lÄ±yor demesin kimse, ayÄ±ptÄ±r. 'Bize hiçbir baskÄ± yapÄ±lmÄ±yor' diyorsanÄ±z bu da benim aklÄ±ma hakaret olur. YapmayÄ±n. Mahkemeler kararlarÄ±yla var olmalÄ±dÄ±r. Adil yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± hukukun üstünlüÄŸünün saÄŸlanacaÄŸÄ± günlerin geleceÄŸine inanÄ±yorum.

'VERECEÄžÄ°NÄ°Z KARAR BELLÄ°, TAHLÄ°YE TALEP ETMÄ°YORUM'

DemirtaÅŸ’Ä±n savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savcÄ±lÄ±k, “üzerine atÄ±lÄ± suçun iÅŸlendiÄŸi dair kuvvetli delil bulunduÄŸu” gerekçesiyle tutukluk halinin devamÄ±nÄ± istedi. DemirtaÅŸ ise, “Bu güne kadar tahliye talep etmedim, yine etmeyeceÄŸim. Az çok vereceÄŸiz karar zaten belli. Tahliye talep etmiyorum. AvukatlarÄ±ma söz almasÄ±nÄ± istiyorum” dedi.

DemirtaÅŸ’Ä±n 142 yÄ±la varan hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava DiyarbakÄ±r’da açÄ±lmÄ±ÅŸ, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19’uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bugünkü duruÅŸmada DemirtaÅŸ hakkÄ±nda ara karar çÄ±kmasÄ± bekleniyor. DemirtaÅŸ bir ay önce terör propagandasÄ± iddiasÄ±yla dört yÄ±l sekiz ay ceza almÄ±ÅŸtÄ±.

TAHLÄ°YE EDÄ°LMEDÄ°

Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen davada HDP önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. Bir sonraki duruÅŸma 12-14 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda görülecek.

DemirtaÅŸ dünkü duruÅŸmada özellikle Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ile CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a yönelik savunma yapan DemirtaÅŸ, tutuklanma sürecinin Soylu’nun operasyonlarÄ±yla gerçekleÅŸtiÄŸini iddia etmiÅŸ ve tahliyesini istemiÅŸti. DemirtaÅŸ, tutukluluÄŸunu seçimin en büyük hilesi olarak nitelendirmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:29

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