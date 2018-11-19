Åžahsiyet IMDBâ€™de 39. sÄ±rada

Åžahsiyet dizisi dÃ¼nyada en iyi 40 yapÄ±m arasÄ±na girdi.

YönetmenliÄŸini Onur Saylak’Ä±n üstlendiÄŸi, senaryosunu Hakan Günday’Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ±, Ay YapÄ±m imzalÄ±, büyük beÄŸeni toplayan 'Åžahsiyet' dizisi, dünyada en iyi 40 yapÄ±m arasÄ±na girdi.

Puhutv’de yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l önce izleyici ile buluÅŸan baÅŸrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Åžebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±; kadrosunda Åženay Gürler, Ä°brahim Selim, FÄ±rat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 'Åžahsiyet' bir seri katil hikayesini ekranlara taÅŸÄ±yor.

Dizi, dünyanÄ±n en popüler film ve dizi portalÄ± IMDB’de izleyici yorumlarÄ± ile belirlenen TOP 250 listesinde Åžahsiyet ilk 40’a girdi. KullanÄ±cÄ± oylarÄ± ile belirlenen listede 10 üzerinden 8.8 puan alan “Åžahsiyet” izlenmesi gereken dünyaca ünlü dizilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±ralamada 39. olarak yer aldÄ±.

12 bölüm olarak tasarlanan polisiye ve macera severlerin fenomen dizisi Åžahsiyet, 65 yaÅŸÄ±ndaki adli katip memurluÄŸundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliÄŸindeki tek kadÄ±n polis olan Nevra'nÄ±n (Cansu Dere) beklenmedik ÅŸekilde kesiÅŸen yollarÄ±nÄ± nefes kesen bir dille anlatÄ±yor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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